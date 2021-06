Čína poslala k Tchaj-wanu třicítku letadel. Nehanobte nás, vzkazuje Západu

Do tchajwanského vzdušného prostoru v úterý vletělo 28 čínských vojenských letounů, včetně stíhaček a bombardérů, které mohou nést jaderné zbraně. Oznámila to vláda ostrovní země. Je to největší zaznamenané narušení vzdušného prostoru Tchaj-wanu v jednom dni. Zpráva přišla poté, co lídři zemí skupiny G7 zdůraznili důležitost míru v Tchajwanském průlivu.