Čína do šesti let vtrhne na Tchaj-wan, varuje americký admirál

Čína by mohla do šesti let podniknout invazi na Tchaj-wan v souvislosti s tím, jak se snaží urychlit své snahy o upevnění velmocenského statusu v Asii na úkor Spojených států. Výboru amerického Kongresu to v úterý řekl nejvyšší představitel armády USA pro oblast Asie a Pacifiku admirál Philip Davidson. Mluvčí čínské diplomacie jej obvinil, že přehání, aby ospravedlnil zvýšení vojenských výdajů USA a zesílení jejich přítomnosti v Asii.