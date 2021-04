Číně poprvé za padesát let ubylo obyvatel, úřady citlivý údaj zatím tají

Čína ohlásí první snížení počtu obyvatel za pět desetiletí. Napsal to list Financial Times (FT) a poukázal na to, že ačkoli sčítání skončilo loni v prosinci a údaje měly být veřejné už začátkem dubna, dosud se tak nestalo. V Číně je totiž tato informace považovaná za velmi citlivou. Nejdřív ji musí zpracovat mnoho vládních složek a dohodnout se na dalším postupu.