Trojice čínských kosmonautů se po půl roce ve vesmíru vrátila na Zemi

Trojice, která se dnes vrátila, do vesmíru odletěla 30. května. Na stanici je minulý týden vystřídala další trojice vědců, kteří tam budou provádět lékařské a vědecké pokusy a udržovat stanici.

Čínská vesmírná agentura při startu druhé posádky oznámila, že plánuje do kosmu vyslat nový teleskop k hlubšímu průzkumu vesmíru. Teleskop bude umístěn na čínské vesmírné stanici a bude společně s ní obíhat kolem Země.

Čína vyslala svou první lidskou posádku do vesmíru v roce 2003 a usiluje o přistání na Měsíci do roku 2030. Pekingu se již povedlo přivézt z povrchu Měsíce vzorky a přistát s lunárním vozítkem na méně prozkoumané straně Měsíce.

Čínská vesmírná stanice, sestávající ze tří modulů, byla dobudována koncem loňského roku. Její životnost Peking odhaduje na více než 15 let. Čína začala budovat vlastní vesmírnou stanici poté, co nebyla přijata do projektu Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Zabránil v tom především nesouhlas Spojených států, kterým vadí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.