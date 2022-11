Čína posílá první posádku na svou právě dokončenou vesmírnou stanici

Krátce po 16. hodině SEČ odletí z kosmodromu v poušti Gobi čínská vesmírná loď Šen-čou-15. Jejím cílem bude dopravit trojici nových kosmonautů na palubu čínské vesmírné stanice, která nyní ve finální konfiguraci krouží na oběžné dráze Země.

Nová posádka vystřídá tři Číňany, dva muže a ženu, kteří měli za úkol dokončit kompletaci stanice a provádět některé výzkumné úkoly. Na orbitě jsou od letošního června a byli zde i během připojení posledního modulu, který se na svou cestu vydal na začátku tohoto měsíce.

Loď Šen-čou-15 s novou posádkou odstartuje z kosmodromu Ťiou-čchüan na okraji pouště Gobi, odkud ji vynese raketa Dlouhý pochod 2F. Posádce velí 57letý Fei Ťün-lung, veterán mise Šen-čou-6 z roku 2005; do vesmírného prostoru se tak vrací po 17 letech. Patří do první skupiny tchajkonautů, které Čína vybrala v roce 1998. Jeho kolegové Teng Čching-ming a Čang Lu se do vesmíru vydají poprvé. Teng Čching-ming, kterému je 56 let, byl přitom podle serveru Space.com také v první várce čínských kosmonautů.

Po připojení vesmírné lodě dosáhne stanice maximální velikosti, ve které zůstane do odletu současné posádky, uvádějí čínské úřady.

Vesmírná stanice Tchien-kung (Nebeský palác), zahrnující moduly Tchien-che (Harmonie nebes), Wen-tchien (Hledání nebes) a Meng-tchien (Nebeský sen), má podobu písmene T.

Předání služby potrvá zhruba týden. Do té doby bude stanici obývat šest lidí.

Tato stanice není první, kterou Čína do volného vesmíru dostala. Je však první modulární. Víc o budování čínských vesmírných stanic si můžete přečíst v našem seriálu.

Stanice se v budoucnu může čas od času zvětšit poté, co u ní na případné opravy přistane čínský vesmírný dalekohled, který se má vydat na svou pouť příští rok. Bude totiž se stanicí sdílet část oběžné dráhy.

Hmotnost stanice Tchien-kung bude po připojení nového modulu asi 66 tun, což je přibližně sedmina hmotnosti Mezinárodní vesmírné stanice, jejíž první modul byl vypuštěn v roce 1998. Na druhou stranu, nová čínská stanice má mnohem delší životnost a tak se může stát v budoucnu jediným takovým zařízením na oběžné dráze.

Čínská vesmírná stanice Tchien-kung vznikla bez pomoci jiných států. Čína se na projektu ISS nepodílí kvůli nesouhlasu Spojených států, kterým se nelíbí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.