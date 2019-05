Číňané přitvrzují v pití, v alkoholu dohánějí USA

18:30 , aktualizováno 18:30

Mladí Číňané se svým americkým vrstevníkům rádi posmívají: Tohle že je ta vaše vzývaná svoboda? Co to máte za život, když musíte abstinovat až do jedenadvaceti? To my se můžeme legálně napít už v osmnácti letech. A mnohdy i dřív! kasají se. Pravda, v Číně je snadné se opít. Příliš snadné.