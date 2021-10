Novozélandské město propustilo svého čaroděje. Banda byrokratů, reagoval

Oficiální novozélandský čaroděj, snad jediný státem jmenovaný kouzelník na světě, byl propuštěn ze státních služeb, píše web The Guardian. Podle něj tak skončila 23 let trvající éra, během níž si Channell vydělal svým angažmá pro radnici zhruba 368 tisíc novozélandských dolarů, přes 5,6 milionu korun.

Podle mluvčí městské rady Lynn McClellandové bylo rozhodnutí ukončit kontrakt s čarodějem těžké, nicméně Christchurch se chce vydat ve své propagaci a turismu směrem, jenž bude odrážet jeho rozmanité komunity a „představí pulsující a moderní město“.

„Naznačuje to, že jsem nudný a starý, ale v Christchurchi není nikdo takový, jako jsem já,“ reagoval Channell na ukončení svých služeb. „Je to banda byrokratů, kteří nemají představivost,“ sdělil novozélandskému serveru Stuff.

Kontroverzní výroky i vyznamenání

Ian Brackenbury Channell se narodil v Londýně a na univerzitě v britském Leedsu vystudoval sociologii a psychologii, píše BBC. Poté se podle něj přestěhoval do Austrálie, kde vyučoval sociologii, a v 70. letech minulého století na Nový Zéland. V Christchurchi pak na náměstí pravidelně promlouval ze žebříku, oděn do dlouhého pláště a špičatého klobouku. Policie se ho pokusila zatknout, ale rozzuřila tím veřejnost, uvedla britská stanice na svém webu, podle níž se pak náměstí stalo vyhrazeným místem pro veřejné projevy.

Channell se později stal oficiálním městským čarodějem a turistickou atrakcí v Christchurchi. V období sucha na Novém Zélandě i v Austrálii také tancem přivolával déšť. Podle britských médií byl u příležitosti narozenin britské královny Alžběty II. v roce 2009 vyznamenán.

Zároveň si vysloužil kritiku kvůli svým komentářům ohledně žen. „Miluju ženy, pořád jim odpouštím, ještě nikdy jsem žádnou neuhodil. Nikdy nebijte ženu, protože se jim snadno udělá modřina, to je jedna věc, a ony to řeknou sousedům a svým kamarádkám,“ nechal se podle listu The Guardian slyšet v dubnu v novozélandském televizním pořadu.

Navzdory zrušení kontraktu plánuje Channell nadále ve městě působit a promlouvat s veřejností, jako činil dosud. „Budou mě muset zabít, aby mě zastavili,“ řekl serveru Stuff.