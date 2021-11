Lídři pouličních gangů vyzývají k očkování. Dal je dohromady ministr

Video si objednal ministr pro maorský rozvoj Willie Jackson. Vůdci pouličních gangů mu poté poslali záběry, které sestříhal Jacksonův syn Hikurangi, uvedl server Herald.



Ve čtyřminutovém videu vystupuje Denis O’ Reilly, který se připojil ke gangu Black Power ve věku 19 let. Řekl, že mezi několika injekcemi, které v životě použil, si nechal píchnout také dvě dávky vakcíny proti koronaviru. Své kumpány poté žádá, aby udělali totéž.

„Tohle není o gangu, je to všechno o naší rodině,“ řekl v dalším úseku videa Harry Tam z gangu Mongrel Mob. „Musíme si ujasnit, že nám to nepřikazuje vláda. Vládě to říkají odborníci, abychom se chránili,“ dodal.

Na ochraně rodiny je založená podstatná část videa. Stephen Daley z gangu Head Hunters říká, že se nechal naočkovat, protože se stará o své děti a přeje si chránit svou rodinu. Člen Black Power Michael Te Pou poukazuje, že je také otcem, dědečkem, strýcem a bratrem. „Udělali jsme to pro naše děti a naše vnoučata,“ řekl.

Kriminolog Jarrod Gilbert řekl serveru Herald, že bylo od Jacksona „odvážné“ spojit veřejně své jméno s gangy. „Toto je příklad toho, co se musí stát, pokud chceme oslovit těžko dostupné komunity. Je nutné udělat to pomocí lidí, kteří jsou v těchto komunitách respektováni,“ prohlásil Gilbert.

Covid byl odhalen nejméně u tří novozélandských gangů. Celkem země od začátku pandemie hlásí téměř sedm tisíc pozitivních výsledků testů. Asi 70 procent nakažených tvoří Maoři a lidé z Tichomoří, kteří tvoří asi 27 procent celkové populace.

Nový Zéland dosud v porovnání s jinými zeměmi i díky přísné izolaci epidemii úspěšně čelil, poslední šíření zaznamenal v únoru letošního roku. Země totiž přijímala tvrdá opatření. Hlavní město Auckland zamířilo celé do karantény kvůli jedinému potvrzenému případu. Od počátku epidemie v zemi s koronavirem zemřelo 28 lidí.