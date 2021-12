Odsouzení vrazi novináře Chášukdžího žijí místo ve vězení v luxusních vilách

Dotyční podle něj žijí ve vilách a budovách spravovaných saúdskoarabskou bezpečnostní agenturou a nemusí být ve věznici. Podle zdroje této informace mohou odsouzené často navštěvovat rodiny. Tři muži mají právo využívat tělocvičnu a pracovní prostory.

Novinář Chášukdží, který žil od roku 2017 v USA, byl brutálně zavražděn v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Tělo se nikdy nenašlo. Saúdská Arábie původně smrt novináře popírala, pak ji přiznala a nakonec postavila několik lidí před soud.

Proces byl ale všeobecně kritizovaný, obvinění nebyli jmenováni až na Saláha Tubajkího. Někteří ze skupiny dostali tresty smrti změněné později na doživotí.

Hlavní úloha byla ale připsána korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi, který k vraždě dal podle mnohých příkaz. Podezřelý byl i jeho poradce Saúd Kahtání, který byl všech obvinění zproštěn a po třech letech strávených v ústranní se znovu objevil na královském dvoře. Západní rozvědky se domnívají, že právě Kahtání nechal vraždu na princův příkaz vykonat.

Tubajkí je forenzní odborník a podle některých informací tělo rozřezal na konzulátu. Patří k trojici viděné v luxusních rijádských rezidencích. Dále je v ní Mustafá Madaní, který sehrál roli Chášukdžího dvojníka, aby vznikl dojem, že novinář z konzulátu po vyřízení svých záležitostí odešel. Třetím mužem viděným v rezidencích byl Mansúr Abáhusajn obviněný z toho, že operaci řídil.

The Guardian se opírá o výpovědi dvou svědků, kteří rezidence několikrát navštívili. Podle nich jsou všichni tři muži v klidu a věnují se běžným denním záležitostem. Do objektů často vcházejí návštěvy, dodavatelé jídla, zahradníci, údržbáři a příbuzní. Abhusajn a Madaní jsou agenti státní bezpečnosti a do tělocvičny používané v objektu chodí podle svědků jejich šéf Abdal Azíz bin Muhammad Huvajriní. Svědci kvůli obavám z odvety korunního prince svá jména nechtějí zveřejnit.

Soud v roce 2019 tři ze skupiny obviněných osvobodil, pěti vyměřil tresty smrti a dalším pěti tresty vězení. Následujícího roku byly tresty smrti změněny na doživotí, když se Chášukdžího děti dohodly s korunním princem.

The Guardian připomíná nedávný případ zatčení muže ve Francii. Francouzská policie původně oznámila, že jde o člena podpůrného komanda z Istanbulu. Identifikovala ho jako Chálida Utajbího, zadržený byl 7. prosince na základě tureckého zatykače. Později Francie sdělila, že šlo o mylnou identifikaci dotyčného. Turecko ale podle The Guardianu věří, že byl zatčen pravý muž, Francie se ho prý ale rozhodla pustit na svobodu z politických důvodů.