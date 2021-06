Riziko spojenectví s diktaturou. Vrahové Chášukdžího dostali výcvik v USA

Čtyři členové komanda, které před třemi lety zavraždilo saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, dostali polovojenský výcvik ve Spojených státech. A o rok dříve ho schválilo přímo americké ministerstvo zahraničí. Vyplývá to z dokumentů, o nichž ve středu píše list The New York Times (NYT). Důkaz, že by Američané věděli, na co výcvik poslouží, však dostupný není.