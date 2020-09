Byla jsem bezmocná, říká kreslířka, jež pustila teroristy do Charlie Hebdo

„Celý zbytek života s tím budu muset žít. Cítila jsem se tak bezmocná, tak vinná,“ popsala kreslířka u soudu v Paříži tíhu, kterou od 7. ledna 2015 nese. Události toho dne si pamatuje přesně. Z porady s kolegy v redakci týdeníku Charlie Hebdo se vyplížila o chvíli dřív, aby si mohla před budovou zakouřit.

Najednou slyší, jak na ni někdo volá: „Coco! Coco! Chceme Charlie Hebdo.“ Dva po zuby ozbrojení muži v kuklách, ze kterých podle kreslířky „sálala odhodlanost“, ji popadli a tlačili zpět do budovy.

Byli to bratři Chérif a Said Kouachiovi, kteří pak zavraždili skoro všechny její kolegy. „Charb kreslíval často zbraně, takže jsem věděla, že ty jejich jsou kalašnikovy,“ vzpomínala se slzami v očích. „Urazili jste Proroka. Jsme Al-Káida Jemen,“ představili se jí útočníci hrdě, když ji po schodech vlekli ke vchodu do redakce.

Kreslířku jímala hrůza. V nepředstavitelném stresu si podle listu Ouest France nejprve spletla patro a myslela si, že ji útočníci zabijí už tam. Nakonec se však trefila a s pistolí u hlavy ťukala kód do bezpečnostního systému u dveří.

„Nebyla jsem schopná myslet. Chovala jsem se jako robot. Nemohla jsem nic dělat. Došla jsem k číselníku a zadala to tam,“ popsala u soudu se slzami v očích. Právě díky ní se teroristé dostali dovnitř. „Cítila jsem, že se blíží ke svému cíli. Cítila jsem jejich vzrušení,“ pokračovala v mrazivém svědectví.

Poté, co vtrhli do redakce, začali vykřikovat, že chtějí Charba čili Stéphana Charbonniera. Karikaturistu a šéfeditora týdeníku. Než se k němu dostali, dvakrát střelili redakčního webmastera Simon Fieschiho. Mladý muž tehdy upadl do bezvědomí, což mu podle jeho nynější výpovědi u soudu „zcela nepochybně zachránilo život“.

Čtrnáct obviněných Oba atentátníci jsou mrtví, soud v Paříži tak rozhodne jen o jejich komplicích. Jedním z nich je podle BBC pětatřicetiletý Ali Reza Polat, který měl obstarat zbraně a k němuž se pojí i útok v obchodě s košer potravinami, který následoval po atentátu na Charlie Hebdo. Dalšími obviněnými jsou Mickaël Pastor Alwatik, jehož DNA se našla na zbraních a rukavicích z druhého útoku. Prostředníkem při následném prodeji zbraní měl být Mohamed Fares. Útočníkům pomáhali také Amir Ramdani, Samir Makhlouf, Willy Prevost, Christophe Raumel, Metin Karasular, Michel Catino, Miguel Martinez a Abdelaziz Abbad. V nepřítomnosti je pak souzená i partnerka útočníka z košer obchodu Amedyho Coulibalyho, Hayat Boumedienne a její komplicové Mohamed a Mehdi Belhoucineovi.

Než omdlel, slyšel ještě výkřiky „Alláhu akbar“ a „ženy nezabíjíme“. A Reyová alias Coco se běžela schovat do kanceláře dalšího kolegy Risse. „Alláhu akbar, pomstili jsme Proroka,“ zařvali džihádisté krátce před tím, než redakci zasypali nekonečnou sérií výstřelů.

Když oba utíkali, zaslechla třesoucí se žena znovu vzývání Boha. „A pak najednou smrtelné ticho,“ vypověděla kreslířka, jež pak také jako první viděla masakr, který islamisté během pouhých pár minut provedli. Policie je později oba zabila a soud už nyní rozhoduje jen o lidech, kteří atentátníkům pomáhali.

Dnes osmatřicetiletá Coco vypráví, že pokračovat v kreslení a vydávání Charlie Hebdo pro ni bylo samozřejmé. Byl to způsob, jak přežít a žít dál.

„Tehdy tam zavraždili talent. Mí kolegové byli mými vzory, byli to lidé extrémně laskaví. Není jednoduché být vtipný, ale oni to uměli velmi dobře,“ řekla podle televize BFMTV.

Ani po pěti a půl letech si nemyslí, že by v Charlie Hebdo zacházeli moc daleko. „Zločin rouhání ve Francii neexistuje,“ zdůraznila s tím, že se země řídí zákony z pera člověka, nikoliv Boha, jak by si teroristé přáli.

Při atentátu, kterým začala vlna teroru ve Francii, před pěti lety zemřelo dvanáct lidí. Dalších pět pak při útoku v pařížském obchodu s košer potravinami. Masakr v Charlie Hebdo tehdy také kromě šoku vyvolal obrovskou solidaritu mezi lidmi, jejímž heslem se stalo „Je suis Charlie“.



Na konci své výpovědi přeživší Francouzka promluvila o tíze, kterou jí útok způsobil. „Cítila jsem vinu. Ale nejsem to já, kdo je vinen. Jediní viníci jsou islamističtí teroristé a ti, kteří jim pomáhali. A obecněji ve společnosti jsou to ti, kteří zavírají oči nad islamismem a stahují kalhoty před ideologií,“ varovala u soudu kreslířka Coco.