Začal soud k útoku na Charlie Hebdo. Časopis opět otiskl karikatury Mohameda

Činy islamistů, které šokovaly Francii, si vyžádaly 17 mrtvých. Pachatelé útoků se před soud nedostanou, protože je usmrtila policie. Proces před zvláštním porotním soudem, který potrvá do 10. listopadu, byl původně naplánován na léto, ale byl odložen kvůli epidemii koronaviru. Za přísných bezpečnostních opatření má soudce vyslechnout 144 svědků a 14 znalců.

Skupina obžalovaných čelí podezření, že logisticky podporovala bratry Chérifa a Saida Kouachiovy, kteří 7. ledna 2015 zabili dvanáct lidí při útoku na pařížskou redakci. Podle žalobců pomáhali i Amédymu Coulibalymu, který v následujících dvou dnech zavraždil policistku a čtyři rukojmí v obchodě s košer potravinami na východě francouzské metropole.

Nejtěžší obvinění ze spoluúčasti na teroristických útocích, za což hrozí až doživotní trest vězení, se týká například Coulibalyho přítele Aliho Rizy Polata. Ten je podezřelý, že při přípravě útoků sehrál klíčovou roli obstaráním zbraní, které trojice teroristů použila.



Tři z obžalovaných u soudu nebudou: Coulibalyho partnerka Hayat Boumeddieneová a bratři Mohamed a Mehdi Belhoucineovi několik dní před útoky odcestovali do oblasti Iráku a Sýrie. Prý zahynuli, ale jejich smrt nebyla nikdy oficiálně potvrzena a stále na ně platí zatykač.

Charlie Hebdo: Nikdy si nedáme pokoj

Na novinových stáncích se v den zahájení procesu objevilo nové vydání Charlie Hebdo, v němž jsou znovu otištěny karikatury proroka Mohameda, které jako první zveřejnil v roce 2005 dánský deník Jyllands-Posten.

„Nikdy si nedáme pokoj. Nikdy nepřestaneme,“ řekl podle agentury AFP šéf redakce Laurent Sourisseau vystupující pod jménem Riss.



Dvanáct kreseb Charlie Hebdo přetiskl v roce 2006. Na jedné z nich měl prorok místo turbanu bombu a na titulní straně byla autorská karikatura kreslířů časopisu, na níž se Mohamed zoufale drží za hlavu a říká „Je těžké být milován blbci“.

Týdeník se stal poté terčem výhrůžek, někdo dokonce zapálil jeho redakci a vše vyvrcholilo 7. ledna 2015 atentátem, který šokoval celý svět a ve Francii vyvolal mohutné manifestace. Po útoku však také ve Francii následovala série dalších atentátů, při kterých zahynulo více než 250 lidí.

Kromě původně dánských karikatur nabídla titulní strana nového vydání Charlie Hebdo kresbu proroka podepsanou karikaturistou s uměleckým jménem Cabu, který byl při útoku z roku 2015 také zavražděn.

„Po lednu 2015 jsme byli často žádáni, abychom vytvořili další karikatury Mohameda. Vždy jsme to odmítali – ne proto, že by to bylo zakázáno, zákon nám to umožňuje – ale proto, že k tomu bylo zapotřebí dobrého důvodu, důvodu, který má smysl a který něco přináší do debaty,“ vysvětlila redakce.

„Reprodukovat tyto karikatury tento týden, kdy začíná proces k atentátům z ledna 2015, se nám zdálo být nezbytné,“ dodala redakce.



