Přežila obléhání Leningradu. Nyní jako 91letá nemůže uniknout z Charkova

Jednadevadesátiletá žena trpí problémy se srdcem. Kvůli křehkému zdravotnímu stavu ji nemohou její příbuzní odnést do podzemního krytu a ona je tak odsouzena setrvávat v bytě a naslouchat výbuchům ruských raket za okny.

„Kvůli Alevtině nemůžeme odejít, je v takovém stavu, že je nepřenosná,“ řekla agentuře AP její nevlastní dcera Natalia. „Rádi bychom odešli, ale je tu i moje dcera, která pracuje jako lékařka v porodnici,“ dodává.

Rodina přemýšlí, že ji přesune do sklepa, kde by jí pevné zdi mohly poskytnout aspoň nějakou ochranu. Bojí se však, že by to nestihli včas.

„Cítím nelidský vztek vzhledem k tomu, že Alevtina započala svůj život během obléhání Leningradu jako dívka, která hladověla, která žila v chladu, a nyní končí svůj život za podobných okolností,“ řekla Natalia.

Ruským vojákům nemůže vůbec přijít na jméno. Nazývá je fašisty. Rusko přitom tvrdí, že přišlo ruskojazyčné obyvatelstvo i celou zemi zachránit před „neonacisty“. „Co je to za ochránce? Koho přišli chránit?“ hněvá se.

Pokusy německé armády dobýt Leningrad patřily mezi jedny z nejbrutálnějších vojenských akcí wehrmachtu. Nacisté Leningrad, dnešní Petrohrad, obléhali téměř 900 dnů, od září 1941 do ledna 1944. Podle historiků tehdy v obklíčeném městě zemřel víc než milion lidí.

V Rusku jiná přeživší Leningradu Jelena Osipovová protestovala vůči ruské invazi. Ruští policisté, tvrdě postihující jakékoliv projevy veřejného nesouhlasu s válkou, ji zatkli.

Charkov čelí podle starosty města Ihora Terechova v podstatě nepřetržité palbě. Poškozeno podle něj bylo 48 místních škol. Údery zasáhly i psychiatrickou léčebnu zhruba se zhruba 330 pacienty.