Brusel by měl po brexitu rozvinout vlastní verzi angličtiny, navrhuje švédský lingvista Marko Modiano. Takzvaná euroangličtina by se měla stát úředním a hlavním komunikačním jazykem Evropské unie. Jeho návrh je jedním z příspěvků do diskuze, jak by spolu měli komunikovat evropští úředníci po odchodu Britů.