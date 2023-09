Britská základna omezuje výcvik Ukrajinců. Místní si stěžovali na hluk

Obyvatelé posílali dopisy se stížnostmi na radnici v Lyddu. Britské ministerstvo obrany se rozhodlo jim vyhovět a omezilo výcvik o třicet procent.

Velitel základny, podplukovník Mark Powell, krok odůvodnil snahou udržovat silný vztah s „dobrými lidmi z Lyddu“. „Anulovali jsme používání nejintenzivnějších kouřových efektů a omezíme dobu trvání a intenzitu nejhlasitějších zvukových efektů,“ napsal obyvatelům.

Mluvčí ministerstva obrany uvádí, že armáda sleduje, zda hluk nepřekračuje dohodnuté limity pro místní komunitu. Podle něj ale hlasitost zvuku může být ovlivněna směrem větru či klimatickými podmínkami, uvádí list The Times.

„Výbuchy jsou opravdu velmi hlasité. Drnčí nám z toho okna,“ uvedl šestatřicetiletý Alan Smart. „Nenávidím tady žít, problémem je, že to máme v dlouhodobém nájmu.“

Důchodci Vivian Fordová a její manžel Terry též tvrdí, že exploze z vojenského výcvikového tábora otřásaly jejich domovem. Jednou Fordová kvůli hlasitému zvuku upustila leknutím pero při psaní dopisu. „Není to pravidelné,“ upozorňuje smířlivě Fordová. „Jsme na to zvyklí. Nedělá nám to ze života utrpení.“

I další obyvatelé se vojáků zastávají. „Pokud si koupíte nebo se přestěhuje do domu, který je vedle armádního tábora, jaké čekáte, že to bude? Tiché?“ uvádí June Beaumontová. „Oni brání svou zemi. Nemá smysl poslat tam lidi, kteří nejsou vycvičeni a neumí si poradit s výbuchy nebo střelbou. Není to stálé, je to sporadické,“ dodává s tím, že základna byla na místě dříve než domy.

Od začátku války na Ukrajině Británie hostila 17 tisíc členů ukrajinských ozbrojených sil v rámci Operace Interflex. Většina z nich prošla standardním pětitýdenním intenzivním tréninkem. Jiní jsou vycvičeni ve specifických typech válčení, například jak provádět speciální útočné akce na Rusy okupovaném území.

Británie je jedním z nejhlasitějších podporovatelů Kyjeva proti ruské invazi. Za rok 2022 poslala Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 2,3 miliard liber, letos chce dostát stejnému číslu. V rámci Operace Interflex má v plánu vycvičit 30 tisíc ukrajinských vojáků.

13. července 2022