Pověst britské monarchie dál upadá. Po Andrewovi hrozí škraloup i Charlesovi

„Monarchie prožívá hrozný týden, přitom se má těšit z platinového jubilea. Je přece úžasné mít panovníka, kterému je pětadevadesát a na trůnu sedí už sedmdesát let. A je velice smutné, že by se to teď mělo nějak zkazit,“ říká autorka knihy o britské královské rodině Angela Levinová.

Princ Charles už prohlásil, že je připravený s policií spolupracovat. V případu by se mohl objevit jako svědek. Hlavním podezřelým je podle listu The Times Charlesův bývalý komorník Michael Fawcett, který loni skončil ve funkci výkonného ředitele Nadace prince z Walesu.

Scotland Yard nyní prošetřuje podezření, že saúdskoarabský miliardář Mahfúz Marei Mubarak bin Mahfúz dostal Řád britského impéria třídy Komandér za „služby britským charitám“ poté, co princově nadaci věnoval 1,5 milionu liber (43,5 milionu korun). Předtím zaplatil desítky tisíc liber Charlesovým spolupracovníkům, kteří tvrdili, že vyznamenání umějí zařídit.

Komandérem se filantrop žijící v Londýně stal v listopadu 2016 během soukromého obřadu v Buckinghamském paláci. Ceremonie se neobjevila ani v oficiálním věstníku královského dvora. A Fawcett měl bohatému Saúdovi údajně také slíbit, že mu pomůže získat britské občanství a povýšit jej do rytířského stavu.

Sám Charles, který sice nadaci předsedá, ale nepodílí se na jejím chodu, prohlašuje, že o pokoutních dohodách neměl tušení. Bývalý britský ministr Norman Baker, který svým dopisem zaslaným londýnské Metropolitní policii vyšetřování odstartoval, však něco takového považuje za „nepředstavitelné“.

„Je mi líto královny. Nejdřív princ Andrew a teď Charles. Toto je nyní nejvážnější problém, protože Charles je nástupníkem trůnu. Královská rodina si s arogancí sobě vlastní myslí, že jí to projde,“ říká Baker.

Policie ve středu oznámila, že má dost důkazů na to, aby formálně spustila vyšetřování podezření, že nadace porušila zákon z roku 1925. Ten prodej královských vyznamenání zakazuje.

A pokud by zjistila, že Charles o rozdávání titulů výměnou za peníze věděl, pro nástupníka trůnu by to znamenalo obrovský problém. „Čas běží. Rodina se Charlesovi zoufale snaží umést cestičku. Tu mu teď zaházel Michael Fawcett,“ vysvětluje bývalý královský zpravodaj BBC Peter Hunt.

Kde vezme Andrew peníze na své pokání?

Nový případ policie rozjela jen den poté, co se princ Andrew dohodl na mimosoudním vyrovnání s Američankou Virginií Giuffreovou, která jej obviňuje ze znásilnění v době, kdy ji jako nezletilou nabízel k sexu finančník Jeffrey Epstein.

V soudním oznámení právníci Giuffreové i Andrewa sdělili, že dohoda zahrnuje blíže nespecifikovanou sumu. Tu chce princ věnovat charitativní organizaci Giuffreové na podporu obětí sexuálního násilí. Podle listu Telegraph zaplatí v přepočtu kolem 350 milionů korun, podle The Times víc než 290 milionů korun.

Vévoda z Yorku nařčení z napadení od začátku popíral a vyplacené peníze ho měly zbavit nekončící ostudy, jež padá nejen na něj, ale i na zbytek královské rodiny. Místo tichého vyšumění skandálu však nyní královský palác čelí tlaku, aby veřejnosti vysvětlil, kde princ peníze na své vykoupení vezme.

Podle analytiků, na které se odkazuje list The New York Times, je totiž nepravděpodobné, že by byl Andrew schopný zaplatit celou částku sám. Zřejmě mu tak bude muset pomoci královna nebo jiný příbuzný. Příští týden se tématem budou zabývat i britští poslanci.

Zástupce opozičních labouristů Andy McDonald totiž žádá ujištění, že se na zametení hříchů královnina druhého syna nepoužijí veřejné peníze. „Vysoce postavený člověk je zapletený do případu, v němž docházelo ke zneužívání pozice autority a privilegií. Navíc jde o enormní částku,“ řekl McDonald.

„Nevíme ji zcela přesně, ale hrozí zde riziko, že to půjde z veřejných financí, takže je potřeba, abychom to vyřešili. Musíme vědět přesně, odkud ty peníze pocházejí,“ dodal.

Andrew se zavázal, že začne pomáhat obětem obchodu s bílým masem, aby tak odčinil své hříchy z éry přátelství se zvrhlým finančníkem, který podle policie vykořisťoval desítky mladých dívek. Slib však podle některých ukazuje vévodův nesmírný cynismus. A navíc nepochopení, že s ním žádná důvěryhodná charita nebude chtít spolupracovat.