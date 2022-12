Britští poslanci na zájezdech řádí, pletou si je se sexuální turistikou

Když byl jeden bývalý poslanec za Konzervativní stranu, nynější člen Sněmovny lordů, na návštěvě s parlamentní skupinou v jihovýchodní Asii, zeptal se svých hostitelů, kde je nejbližší nevěstinec. Další konzervativní poslanec a bývalý ministr zase zůstával venku a vykazoval zájem o „velmi mladé dívky“, sdělili listu Politico další účastníci výpravy.

Jiný vysoce postavený labouristický zákonodárce zase projevoval během zahraničních cest slabost „pro ruské dívky“, uvedl jeden zahraniční diplomat. Místní činitelé s tím nemohli nic dělat, protože se báli možného narušení vztahů s Británií.

Některé diplomatičtí zástupci dokonce organizovali večírky, které byly „zásobovány“ mladými muži a ženami za účelem sexuálních aktivit. Chtěli si tak získat přízeň představitelů bývalé imperiální velmoci.

Někteří britští poslanci též přímo žádali zahraniční vlády o proplacené výjezdy do zahraničí, přičemž jim sdělovali i své preference ohledně šampaňského a jídla.

Nová taktika: poslance je třeba unavit

Některé země pro britské poslance začaly vymýšlet náročnější program, aby hosté neměli možnost se potulovat a dělat neplechu. Taková opatření se u návštěvníků nesetkávají s přílišným nadšením, dodává Politico.

Bývalý britský zákonodárce uvedl, že vláda jedné takové země cítí „hlubokou frustraci“ z chování jeho kolegů. Údajně se považují za „celebrity“ a „pijí a chovají se špatně a arogantně“. Poslanci se podle něj chovají povýšeně ke kolegům politikům z hostitelské země a neberou ohled na lidi kolem nich, včetně personálu pověřeného péčí o ně.

Tyto zahraniční výjezdy se týkají především takzvaných všestranných parlamentních skupin (APPG), které jsou pod mírnějším dohledem než parlamentní výbory. Cesty vykonávané APPG musejí být deklarovány v registru o střetu zájmů, samotné cesty však nepodléhají žádnému formálnímu hlásícímu procesu, podotýká Politico.

Podle jedné členky APPG na zahraničních zájezdech dominují muži. Labourističtí a konzervativní řadoví poslanci „spolupracují, aby kontrolovali všestranné skupiny, které jedou na pěkná místa“, dodává.

Podezření z nevhodného chování i na domácí půdě

Letošní zpráva výboru pro standardy Dolní sněmovny varovala – aniž by specificky zmínila zahraniční cesty – že by se APPG v současné podobě mohly postarat o „další velký parlamentní skandál“. Doporučila snížení jejich počtu a zavedení funkce „vrátného“, který by na ně dohlížel.

Britští poslanci i na své domácí půdě čelí podezřením z nevhodného chování. Jeden poslanec byl například v dubnu obviněn, že se díval během zasedání parlamentu na porno.

Mnoho žen si stěžovalo, že se v parlamentu staly terčem sexismu. Podle zprávy z roku 2018 byla svědkyní či samotnou obětí sexuálního obtěžování a nevhodného chování skoro jedna z pěti žen.

Minulý měsíc musel rezignovat labouristický poslanec Christian Matheson poté, co ho bývalá členka jeho personálu obvinila, že ji pozval na tajnou cestu na Gibraltar. Nezávislý panel pro chování poslanců došel k závěru, že cesta měla sexuální motiv. Matheson jakékoliv provinění odmítá.