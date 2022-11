Britským parlamentem zní šeptanda o nebezpečných mužích, tvrdí poslankyně

Nicholsová uvedla, že ji varovali před některými kolegy z parlamentu kvůli jejich nevhodnému chování. „Když jsem se připojila (k parlamentu), posadili si mě a ukázali mi seznam lidí, od kterých bych nikdy neměla přijmout pití, nikdy bych s nimi neměla být sama a pokud možno bych se jim měla vyhýbat, abych zůstala v bezpečí,“ prohlásila zákonodárkyně.

„Musíme o těchto poslancích z různých politických stran vědět kvůli našim přátelům, kteří mohou navštívit parlament, kvůli našim zaměstnancům a samozřejmě také kvůli naší vlastní bezpečnosti a profesní pověsti, uvedla Nicholsová. Dodala, že se snaží těmto lidem vyhýbat, jak je to jen možné, i když to znamená, že s nimi nemůže spolupracovat.

Nicholsová, která se do parlamentu dostala v roce 2019, řekla, že by její práce byla „perfektní“, kdyby kvůli ní nečelila obtěžování na internetu a „kultuře toxicity“ vládnoucí v samotném Westminsteru. „Všichni víme, o koho jde, a nic se neděje. Oni sem dál chodí a dělají svou práci – a to je taková ta kultura beztrestnosti,“ uvedla poslankyně.

Politička nikoho konkrétního samozřejmě nejmenovala, zato uvedla, že je těchto mužů zhruba čtyřicet, přičemž dva z nich podle ní v minulosti působili jako vládní ministři. „Byla jsem docela ohromená, jak dlouhý ten seznam byl,“ řekla s tím, že se stále objevují nová jména.

Jedna z vysoce postavených konzervativních zákonodárkyň pod podmínkou anonymity listu The Guardian řekla, že i ji varovali, kterým mužským novinářům by se měla v parlamentu vyhýbat. Dodala, že by si přála, aby mezi sebou ženy nemusely sdílet podobné informace, ale že to dělají.