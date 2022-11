Británie druhým Švýcarskem? Je to zrada, rozčilují se zastánci brexitu

Britská vláda s novým premiérem Rishim Sunakem hledá možnosti, jak se po brexitu opět více přiblížit Evropě. Ačkoli to Konzervativní strana navenek popírá, mluví její členové o tom, že by Británie výhledově mohla mít podobný status jako Švýcarsko. Zastánci tvrdého brexitu to ovšem považují za zradu a část konzervativců je kvůli tomu ochotná i v krajním případě shodit vládu.