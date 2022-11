Sunak uklidnil Brity, vede si lépe než Johnson. Ale konzervativci jsou na dně

Sunak, který usedl do premiérského křesla 25. října, stabilizoval národ po krátkém a rozporuplném působení své předchůdkyně Liz Trussové. První nebělošský premiér stabilizoval ekonomiku, uklidnil spojence od Washingtonu po Kyjev a dokonce upokojil Evropskou unii po letech roztržek způsobených brexitem.

Sunakova premiérská mise je však teprve na začátku. Britský premiér čelí zpomalující ekonomice, krizi životních nákladů, a také krizi vládnoucí Konzervativní strany, která je po 12 letech u moci uvnitř nestabilní a stále méně populární.

Sunakova popularita se nepřenáší na stranu

Z průzkumů veřejného mínění vychází bývalý investiční bankéř dobře, jeho oblíbenost mezi občany stoupá. To samé se ale nedá říct o popularitě Konzervativní strany.

V průzkumu agentury Ipsos hodnotilo 47 % respondentů premiéra kladně a tvrdili, že ho mají rádi, zatímco 41 % nikoli.

„To je rozhodně lepší výsledek, než jakého dosahoval Boris Johnson na začátku tohoto roku,“ řekl Gideon Skinner, vedoucí politického výzkumu společnosti Ipsos. Dodal však, že Sunakova popularita „nevykazuje známky toho, že by se přenášela na značku Konzervativní strany“.

Rishi Sunak (* 12. 5. 1980) Stal se v říjnu 2022 prvním britským premiérem s indickými kořeny.

Je rodilý Brit, ale jeho rodiče se narodili v pandžábských rodinách v Africe

Byl letech 2020-22 ministrem financí ve vládě Borise Johnsona.

V době premiérova odchodu ještě v boji o post předsedy Konzervativní strany neuspěl, ale když brzy rezignovala i Liz Trussová, nastoupil na její místo.

Novým britským premiérem ho jmenoval král Karel III. 25. října 2022.

Ze stejného průzkumu vyplývá, že si Konzervativní stranu oblíbilo jen 26 % dotázaných a neoblíbilo 62 %, což jsou nejhorší čísla pro stranu za posledních 15 let. Telefonický průzkum společnosti Ipsos, kterého se zúčastnilo 1 004 dospělých, je považován za přesný s přesností plus minus čtyři procentní body.

Mnoho voličů vítá Sunaka jako změnu oproti Trussové a jejímu předchůdci Johnsonovi, který skončil v červenci po několika skandálech, které poznamenaly jeho funkci. Konzervativní strana je v Británii u moci od roku 2010 a čelí v současné době kritice mimo jiné také kvůli finančním potížím země.

Přetrvávající obvinění z pochybení poškozují její image. Ve středu Sunak jmenoval vysoce postaveného právníka, aby vyšetřil obvinění ze šikany vůči jeho vicepremiérovi Dominicu Raabovi.

Předpokládá se, že se konzervativci budou snažit zvýšit svoji popularitu hlavně před nadcházejícími volbami, které se budou konat do konce roku 2024. Současné průzkumy ale naznačují, že by labouristé nyní s přehledem zvítězili.

S těžkou situací přijdou těžká rozhodnutí

V době vrcholící pandemie koronaviru si Sunak, tehdejší šéf britské státní pokladny, získal popularitu díky tomu, že vydal miliardy na podporu zavřených podniků a na výplatu mezd propuštěných zaměstnanců.

Nyní se Sunak a jeho vláda potýká s celou řadou problémů. Britskou ekonomiku tíží následky pandemie, brexit a zejména ruská invaze na Ukrajinu, která vyhnala světové ceny energií do nebeských výšin.

Milionům lidí v Británii prudce vzrostly účty za energie, ačkoli vládou stanovený strop zabránil ještě vyššímu zdražování. Zpoždění v souvislosti s pandemií a nedostatek personálu způsobily rekordní čekací doby na zdravotní péči v britské Národní zdravotní službě.

Situaci ještě zhoršil zářijový balíček nefinancovaných daňových škrtů Liz Trussové, který podkopal pověst britské ekonomické obezřetnosti, oslabil libru, zvýšil náklady na půjčky a vyvolal mimořádnou intervenci centrální banky. Trussová odstoupila minulý měsíc po pouhých 49 dní ve funkci.

„Plně si uvědomuji, jak je situace těžká,“ řekl Sunak ve svém prvním projevu k národu 25. října a varoval před „těžkými rozhodnutími, která přijdou“.

Mimořádný rozpočet z minulého týdne pomohl podpořit libru a uklidnit trhy - za cenu zvýšení daní o 25 miliard liber (30 miliard USD) a vyhlídky na další škrty ve veřejných výdajích.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj tento týden předpověděla, že britská ekonomika v roce 2023 poklesne o 0,4 % a v roce 2024 poroste jen o 0,2 %, což je nejhorší výhled mezi sedmi průmyslovými zeměmi skupiny.

Podpora Ukrajiny je masivní, škrty ale přijdou

Odchod Borise Johnsona vyvolal znepokojení v Kyjevě, kde si jeho neochvějná podpora proti ruské invazi získala obdiv a respekt.

Británie poskytla Ukrajině od začátku války vojenskou pomoc ve výši 2,3 miliardy liber (2,8 miliardy dolarů), což je více než kterákoli jiná země kromě Spojených států. Británie také lobbovala u spojenců, aby Kyjevu pomohli více.

Sunak minulý týden odcestoval do Kyjeva, aby ujistil prezidenta Volodymyra Zelenského, že britská politika se pod jeho vedením nezmění. „Jsem hrdý na to, jak se Velká Británie od samého počátku postavila na vaši stranu,“ řekl Sunak Zelenskému. „A dnes jsem zde, abych řekl, že Spojené království bude i nadále stát při Ukrajině.“

Londýn pokračuje v zasílání podpory a v minulém týdnu oznámil, že dodá Ukrajině protiletadlová děla, protiletadlovou techniku a tři vrtulníky Sea King.

Zatímco pomoc a podporu Ukrajiny Británie zajistila, výdaje na vlastní obranu bude muset nejspíš omezit. Sunak upustil od závazku Trussové zvýšit výdaje na obranu na 3 % hrubého domácího produktu do roku 2030.

Británie se nebude přizpůsobovat zákonům EU

Vztahy Británie s jejími nejbližšími sousedy a největšími obchodními partnery jsou napjaté od roku 2020, kdy opustila nyní 27člennou Evropskou unii. Zdálo se, že Johnson i Trussová si libují v tom, jak Unii podráždit, aby si udobřili silné euroskeptické křídlo Konzervativní strany.

Sunak byl smířlivější a v prvních dnech po nástupu do funkce vřele telefonoval evropským lídrům. Dosáhnout konkrétní změny je obtížnější vzhledem k moci, kterou v konzervativcích mají zapálení brexitáři.

Odchod Británie z EU v roce 2020 přinesl celní kontroly a další překážky pro podniky obchodující s Unií, vyvolal politickou krizi v Severním Irsku a ukončil volný příliv občanů EU do Británie na volná pracovní místa.

Británie by mohla zmírnit obchodní třenice, pokud by souhlasila s přizpůsobením se pravidlům EU v některých oblastech, jako jsou veterinární nebo potravinové normy. Avšak poté, co snahy o těsnější vazby popudily euroskeptiky, Sunak tento týden prohlásil, že nebude souhlasit s „přizpůsobením se zákonům EU“.

David Henig, odborník na obchod z Evropského centra pro mezinárodní politickou ekonomii, uvedl, že tato reakce „odhalila, jak hluboký je problém Evropy pro Rishiho Sunaka a pro Konzervativní stranu“.

Řekl, že Sunak je dlouholetým stoupencem brexitu, ale také pragmatikem, který „prostě chce fungující vztah - a ten v tuto chvíli zcela zjevně nefunguje“.

„Myslím, že problém je v tom, že nemá žádné velké svěží nápady, jak to udělat, aby to fungovalo, a má velkou vnitřní opozici,“ řekl Henig.