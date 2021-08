Soud za odmítnutí roušky označil za nechutný. Poslali ho na psychiatrii

Do psychiatrické léčebny byl Benjamin Glynn umístěn poté, co prohlásil, že soudní jednání je „směšné“. Při čtvrtečním slyšení nadával soudci a za jásotu diváků v obecenstvu označil soudní jednání za „nechutné“ a „absurdní“, píše list The Strait Times.

Devětatřicetiletý Glynn byl zadržen za to, že si nenasadil roušku v metru už v květnu. Dalšího přestupku se dopustil tím, že si ji nenasadil ani při zahájení soudního řízení v červenci.

Státní žalobce u soudu řekl, že jednal s Glynnovými přáteli a příbuznými a ti mu řekl, že se jeho chování během epidemie výrazně změnilo oproti normálu. „Chování obžalovaného u soudu hovoří samo za sebe,“ dodal pak.

„Jsem zcela při smyslech. Všechno plně vnímám. Jen proto, že odmítám být otrokem, mě obviňujete z toho, že jsem blázen,“ reagoval u soudu Glynn.

Také zpochybnil celé soudní řízení a zdůraznil, že odmítá i uvést, zda se cítí vinný, či nevinný.

Ženatý otec dvou dětí dále tvrdil, že ho singapurské bezpečnostní složky unesly a mučily. Požadoval vrácení cestovního pasu, aby se mohl vrátit do vlasti za rodinou.

Muž je ve vazbě od poloviny července poté, co mu soud zrušil možnost být na svobodě na kauci. V druhé polovině srpna má líčení pokračovat, až Glynnovo chování vyhodnotí singapurský psychiatr.