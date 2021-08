Dilema před začátkem školy. Němci řeší, zda očkovat i děti

Zástupci žáků základních a středních škol, sdružených ve vlastní „odborové“ organizaci BSK, poslední týdny usilovali o to, aby vláda umožnila očkování i pro mladší skupiny. Dosud na ně měli nárok jen starší osmnácti let. „Zejména co se týče začátku školního roku, je očkování žáků základním faktorem bezpečného vyučování. Pro všechny žáky, kteří očkování chtějí, mají být dostupné termíny,“ řekl německým médiím předseda BSK Dario Schramm, maturant z porýnského města Bergisch Gladbach.



Větší riziko představují dospělí odmítači očkování než neočkované děti. Ulrich Weigeldt předseda Sdružení praktických lékařů