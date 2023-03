Agonie brexitu se blíží ke konci. Ale odnesla to pověst krále Karla

Na první pohled to bylo nevinné zdvořilostní setkání, jakých britský panovník absolvuje desítky ročně. Karel III. v pondělí na zámku Windsor přivítal Ursulu von der Leyenovou, potřásli si před fotografem rukou a vypili šálek čaje.

Jen o dvě hodiny dříve šéfka Evropské komise kousek od královského sídla podepsala s premiérem Sunakem klíčový dokument, jehož cílem je odstranit poslední zádrhele vyplývající z odchodu Británie z EU.

Čtyřiasedmdesátiletý panovník s jejím pečlivě tajeným vyjednáváním nemá nic společného a ani jediným slovem nedal najevo, že ji podporuje. Jenže i její název – Windsorský rámec – podněcuje kritiku, že porušil úzkostně dodržovanou tradici konstituční monarchie a zapletl se do politiky.

„V budoucnosti toho bude litovat. Nevím, jestli to bylo jeho rozhodnutí, nebo ho k tomu přesvědčila vláda, ale zaujal velice nebezpečnou pozici,“ cituje deník The Daily Telegraph mluvčího severoirských unionistů Sammyho Wilsona.

Britská média si všímají, že uzavření dohody bylo oznámeno na windsorské radnici, kde si Karel III. vzal svoji druhou ženu Camillu a kde na signatáře z portrétů shlíželi bývalí panovníci. Spekuluje se, že vláda chtěla celé události dodat královské pozlátko, prodat ji unionistům, kteří mají panovníka téměř za boha, a nádavkem potěšit von der Leyenovou, známou anglofilku a fanynku královské rodiny.

Downing Street tvrdí, že uzavření dohody ve Windsoru je jen náhoda a rozhodně nemá nikomu naznačit, že král ji podporuje. Přesto se objevují otázky, kdo setkání panovníka s šéfkou EK inicioval. A zde panují nejasnosti. Buckinghamský palác tvrdí, že Karel III. jednal na základě doporučení vlády. Naopak úřad premiéra oznámil, že šlo o rozhodnutí panovníka.

Někteří experti na monarchii se tak domnívají, že role Karla III. při uzavření dohody je minimálně podezřelá. Ví se o něm, že se dlouhodobě zajímá o ekologii a nelibě nesl, když mu expremiérka Trussová v září zatrhla cestu na klimatický summit v Egyptě. Setkání s předsedkyní Evropské komise naznačuje, že se ani půl roku po nástupu na trůn nevzdal ambicí vyjadřovat se ke společenským problémům.

Podle některých kritiků chce působit státnicky a stát v centru velkých událostí. „Mohl se s ní setkat kdykoliv: včera, zítra nebo příští týden. On a jeho lidé jsou zodpovědní za výběr toho správného okamžiku. A toto nebyl správný okamžik. „Zalichotilo jim, že se ocitnou v centru pozornosti, a nedomysleli důsledky,“ řekl The New York Times někdejší královský korespondent BBC Peter Hunt.

Boris Johnson nezapomíná

Bez ohledu na otázky na roli Buckinghamského paláce ve vyjednávání se dá konstatovat, že pondělní dohoda s EU představuje pro Rishiho Sunaka velký úspěch. Prvnímu premiérovi indického původu se během čtyř měsíců podařilo to, na čem si vylámali zuby tři jeho předchůdci.

Otázka obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Británie představuje nejproblematičtější důsledek brexitu. Vznik tvrdé hranice v Irsku nepřipadá v úvahu, protože by to na severu mohlo zažehnout novou vzpouru nacionalistů toužících po sjednocení s Irskem. Proti vzniku celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie se zase bouřili unionisté obávající se rozvolnění svazků s korunou.

Expremiér Boris Johnson před třemi lety vyjednal s EU takzvaný severoirský protokol, podle nějž Severní Irsko zůstalo součástí unijního volného trhu. Londýn ho ale nikdy neuvedl do praxe a chtěl v něm prosadit jednostranné změny, což EU odmítala. Britové navíc nedokázali skousnout myšlenku, že by případné spory měl rozhodovat Evropský soudní dvůr.

Zdánlivě nudné vyjednávání o spletitá obchodní pravidla mělo dalekosáhlé ekonomické a politické důsledky. Hrozilo, že přeroste v obchodní válku s EU, navíc negativně ovlivňovalo spojenectví s Washingtonem. Štěpilo Konzervativní stranu a paralyzovalo také Severní Irsko, protože pro unionisty byl protokol zcela nepřijatelný, a tak bojkotovali vznik regionální vlády.

Windsorský rámec protokol neruší, a tak by Severní Irsko mělo zůstat součástí jednotného unijního trhu. Zboží dovážené ze zbytku Británie by však nemělo podléhat téměř žádným kontrolám, pokud by nehrozil jeho export do Irska. Obchodníkům tak odpadne spousta papírování, kvůli němuž si severoirští jedlíci například nemohli pochutnat na britských sendvičích a klobásách.

„V Severním Irsku bude dostupné stejné zboží jako ve zbytku Británie a EU zároveň ochrání svůj vnitřní trh,“ vysvětlil na Twitteru český diplomat Jaroslav Kurfürst. Dohoda rovněž zavádí mechanismus přezdívaný Stormontská brzda, díky němuž severoirský parlament bude moci za určitých podmínek uplatňování unijních předpisů zastavit.

„Odstranili jsme jakýkoliv náznak hranice v Irském moři,“ holedbal se v pondělí premiér. Klíčovou otázkou je, jestli pro svoji dohodu získá severoirské unionisty a tvrdé euroskeptiky v řadách Konzervativní strany. V parlamentu by se sice bez jejich hlasů obešel, protože dohoda má podporu labouristů, vnitrostranická rebelie by mu však podobně jako jeho předchůdcům mohla zlomit vaz.

Toho si je dobře vědom i Boris Johnson, kterému Rishi Sunak loni v létě ještě jako ministr financí podtrhl premiérskou židli. „Chce Sunaka svrhnout a použije k tomu cokoliv. Pokud mu k tomu mají posloužit jednání o Severním Irsku, tak se toho chopí a praští s nimi Sunaka po hlavě,“ řekl stanici Channel 4 konzervativní politik George Osborne.