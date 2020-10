Dvě pětiny mladých Arabů zvažují emigraci. Kvůli penězům i neschopným lídrům

Průzkumu se zúčastnilo 4000 respondentů ze 17 arabsky mluvících zemí. Dvaačtyřicet procent dotazovaných uvedlo, že uvažovali o emigraci, a dalších 15 procent potvrdilo, že se aktivně snaží svou zemi opustit.

Nejvíce chtěli mladí lidé emigrovat z oblasti Levanty (63 procent), nejčastěji přitom z Libanonu (77 procent), který se potýká s nejhlubší finanční a ekonomickou krizí za desítky let.

Nejméně se naopak mladým lidem chtělo opouštět země Perského zálivu, které jsou bohaté na ropu. Zůstat chtěli respondenti nejvíce v Saúdské Arábii či Spojených arabských emirátech.

Nejčastěji respondenti jako důvody k emigraci uváděli neschopné vedení, korupci a ekonomické problémy. Sedmasedmdesát procent dotazovaných uvedlo, že se jejich země potýká s korupcí.

Ekonomické problémy přitom ještě zhoršil koronavirus. Zhruba 20 procent respondentů od začátku pandemie buď sami přišli o práci, nebo znají někoho, komu se to stalo. Dvaasedmdesát mladých Arabů má pocit, že je nyní těžší práci sehnat. Nejčastěji to uváděli obyvatelé Libanonu (91 procent) a Jordánska (90 procent). S dluhy se potýká 35 procent respondentů, při loňském průzkumu to přitom bylo 21 procent.

Podporu loňským protivládním protestům ve svých zemích vyjádřilo více než 80 procent respondentů v Libanonu, Alžírsku, Iráku a Súdánu.