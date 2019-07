Polovina mladých Arabů uvažuje o emigraci, nejraději by odešli do Evropy

19:59 , aktualizováno 19:59

Polovina mladých Arabů uvažuje o emigraci a nejraději by odešli do Evropy. Stále častěji také připouštějí, že nejsou věřící. V pohledu na rodinu si však muslimské společnosti uchovávají konzervativní ráz. A ruský vládce se mezi Araby těší dvojnásob větší oblibě než ten americký. To vše ukázal průzkum zveřejněný arabskou BBC.