Biden: Pokud budu zdravý, budu opět kandidovat. Tím spíš, pokud půjde i Trump

Devětasedmdesátiletý Biden to prohlásil v rozhovoru pro stanici ABC

„Ano,“ odpověděl Biden jednoznačně na otázku moderátora, zda se plánuje ucházet o znovuzvolení. „Pokud budu mít takové zdraví jako teď, pokud budu dobrého zdraví, pak budu znovu kandidovat,“ řekl dodal Biden.

Joe Biden vs. Donald Trump

Na dotaz, zda by kandidoval, i pokud by to znamenalo „odvetu“ proti Trumpovi, Biden odpověděl: „Samozřejmě. Proč bych nekandidoval proti Donaldu Trumpovi, kdyby byl kandidátem? To by zvýšilo možnost mé kandidatury.“

Biden a Trump proti sobě kandidovali v prezidentských volbách v listopadu 2020. Trump se stále nesmířil se svou porážkou a opakuje svá nepodložená tvrzení, že bylo hlasování zfalšované a volby mu byly ukradeny.

Biden se při letošní inauguraci do úřadu ve svých 78 letech stal nejstarším člověkem, který kdy složil prezidentskou přísahu. Otázky, zda bude usilovat o druhé funkční období, ho provázejí po celou dobu jeho dosavadního prezidentství.

Za přirozenou Bidenovu následnici v prezidentském úřadě byla donedávna považována Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová. Ve Washingtonu se ale šíří zvěsti o jejích momentálně špatných vztazích s prezidentem.