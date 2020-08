Belgičané vyšetřují smrt Slováka po zákroku policie. Prý ho chtěli uklidnit

Devětatřicetiletý Jozef Chovanec, který často z pracovních důvodů cestoval mezi Slovenskem a Belgií, byl zadržen 23. února 2018 na letišti v Charleroi poté, co se dostal do potyčky s policisty. Byl totiž vyveden z letadla, kde se podle policie chovat násilně a kapitán letadla kvůli tomu odmítal odstartovat.

V cele předběžného zadržení si podle dřívějších zpráv Slovák způsobil sebepoškozující zranění a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Policisté tvrdí, že se muže v cele snažili uklidnit poté, co opakovaně narážel hlavou do dveří cely, až začal krvácet.



Belgičtí policisté na Chovancovi klečeli:

Podle videozáznamu policisté klečeli Slovákovi na hrudi 16 minut, uvedl ve čtvrtek deník Sme. „Blokování dýchání našeho klienta po dobu 16 minut není normální,“ citoval slovenský deník advokáta rodiny Lennerta Dierickxa.

Příbuzní si rovněž stěžují na pomalý postup belgické justice. Podle prokurátora v Charleroi byli vyslechnuti všichni policisté, kteří se zásahu proti Slovákovi účastnili, a vyšetřování se chýlí konci.

„Je to nepřístojné a absolutně šokující,“ komentoval video belgický ministr spravedlnosti Koen Geens podle agentury AP.

K délce vyšetřování uvedl, že se protáhlo kvůli pandemii covidu-19 i kvůli tomu, že obhajoba požádala o další úkony. Také belgický ministr vnitra Pieter De Crem označil záběry z videa za „něco absolutně nepřiměřeného“ a vyzval k úplnému objasnění okolností.

Kauza připomíná nedávný případ z amerického Minneapolisu, kde v květnu zemřel černoch George Floyd při zatýkání policisty, z nichž jeden mu rovněž několik minut klečel na krku.

I tehdy policisté tvrdili, že se ho snažili uklidnit. Floydova smrt vyvolala masové protesty proti policejnímu násilí a rasismu nejen v USA, ale i v dalších zemích.