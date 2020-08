Případ Slováka zakleknutého v belgické cele má dohru. Bratislava si stěžuje

„Stejně jako celá slovenská společnost jsem šokovaný záběry, které zveřejnila belgická média, a brutalitou, s jakou se tamní policisté chovali v cele k našemu občanovi Jozefovi Chovancovi v roce 2018,“ řekl ministr Korčok.



Prezidentka Čaputová uvedla, že násilí ze strany policie je nepřípustné a že chování belgických strážců zákona vůči slovenskému občanovi absolutně odsuzuje.

Chovanec zemřel v únoru 2018 po potyčce s policií na letišti v Charleroi, které leží asi 50 kilometrů jižně od Bruselu. Slovák před tím podle policie prolomil letištní bariéru a neoprávněně nastoupil do letadla, kde se choval násilně. Kapitán proto údajně odmítal vzlétnout.

V cele předběžného zadržení si podle dřívějších zpráv Slovák způsobil sebepoškozující zranění a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Policisté tvrdí, že se muže v cele snažili uklidnit poté, co opakovaně narážel hlavou do dveří cely, až začal krvácet.

Podle videozáznamu ale policisté na Chovancovi více než čtvrthodiny klečeli. Na záběrech je vidět také to, jak jedna z policistek hajluje. Její kolegové se tomu smějí.

V reakci na zveřejnění videa se ve čtvrtek dočasně vzdal funkce druhý nejvýše postavený policista v Belgii André Desenfants, jenž od roku 2017 působí jako šéf generálního ředitelství správní policie, pod které spadá zejména dopravní policie, včetně policistů na letištích. Desenfants zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale opuštění postu po dobu interního vyšetřování.

Slovenský ministr Korčok jeho postup ocenil. Vnímá jej jako signál, že si belgické orgány uvědomují vážnost a naléhavost situace „a že se celý tento skandální tragický případ důkladně vyšetří“.

Už ve čtvrtek záznam za šokující označil i belgický ministr spravedlnosti Koen Geens. Ministr vnitra Pieter De Crem pak zásah policistů označil za „něco absolutně nepřiměřeného“.

Kauza připomíná nedávný případ z amerického Minneapolisu, kde v květnu zemřel černoch George Floyd při zatýkání policisty, z nichž jeden mu rovněž několik minut klečel na krku. I tehdy policisté tvrdili, že se ho snažili uklidnit. Floydova smrt vyvolala masové protesty proti policejnímu násilí a rasismu nejen v USA, ale i v dalších zemích.