Banksy ve svém díle podpaluje americkou vlajku a zastává se černochů

Banksy odkaz doplnil o detailní výřez s podobiznou anonymní černé postavy a vlastní vyjádření, a to na svém instagramovém účtu. „Nejdřív jsem si myslel, že bych měl jen držet hubu a poslouchat černochy, co oni na to. Ale proč bych to měl dělat? Není to jejich problém, je můj,“ napsal umělec.

„Systém barevným lidem škodí. Systém bílých. Jako rozbitá trubka zaplavující byt lidí žijících dole. Vadný systém vrhá jejich životy do bídy, ale není to jejich práce to napravovat. Ani nemohou – nikdo je nenechá jít do bytu nahoře,“ pokračoval.

„Tohle je problém bílých. A pokud to bílí lidé nenapraví, někdo bude muset jít nahoru a vykopnout dveře,“ uzavřel Banksy svou úvahu.

Smrt šestačtyřicetiletého Floyda v americkém Minneapolisu z minulého týdne vyvolala rozsáhlé nepokoje ve Spojených státech. Do protestů proti policejní brutalitě se zapojilo i mnoho lidí v řadě evropských metropolí.