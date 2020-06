Floydův odkaz v Nizozemsku: premiér odepsal černého pomocníka Mikuláše

I v Nizozemsku se konají protirasistické demonstrace po zabití Afroameričana George Floyda při brutálním zákroku policie v Minneapolisu. Rutte ve středu připustil, že diskriminace představuje problém i v Nizozemsku.

Přiznal, že i jeho názory se vyvíjejí. Třeba postoj k Černému Petrovi, který v Nizozemsku neodmyslitelně patří k zimním svátkům. Ještě před sedmi lety Rutte debatu o postavě, která je podle mnohých karikaturou lidí tmavé pleti, odbýval námitkou, že není úkolem vlády utvářet folklor.



Nizozemsko se v uplynulých letech stalo terčem i mezinárodní kritiky kvůli udržování mikulášské tradice. K její změně vyzýval například Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace.

Nizozemský premiér poznamenal, že od roku 2013 potkal mnoho lidí, včetně malých dětí, které se cítily být diskriminovány proto, že představují černocha. To je podle Rutteho to poslední, co lze chtít od svátků určených zejména dětem. „Očekávám, že za pár let už žádní Černí Petrové nebudou,“ prohlásil premiér.

Černý Petr (Zwarte Piet) je v Nizozemsku pobočníkem svatého Mikuláše (Sinterklaas), jemuž pomáhá rozdávat dětem dárky. Podle kritiků může zvyk upomínat na to, že bohatí Nizozemci dříve najímali černochy jako exoticky vypadající sluhy. A každoroční ztvárňování Černého Petra, jehož představují zejména běloši se začerněnými tvářemi a afro parukou, prý pouze posiluje negativní stereotypy v zobrazování lidí tmavé barvy pleti.

Rutte nyní uvedl, že tradice už prochází změnou. Některé místní oslavy podle něj přijaly například Petry různých barev a vypustily přívlastek „Černý“. Jinde mají tyto postavy jen černé fleky na tvářích, aby bylo zjevné, že se ušpinily v komínech, jimiž podle tradice s dárky prolézají.

V listopadu během tradičních průvodů uvítání Sinterklaase došlo k několika potyčkám mezi odpůrci a příznivci Černého Petra. Skupina aktivistů, kteří podporují tradiční zobrazení Černého Petra, zaútočila na budovu v Haagu, kde se shromáždili členové skupiny Kick Out Zwarte Piet (Vykopněte Černého Petra - KOZP). Pět z nich bylo zadrženo.