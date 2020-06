Záhadný pouliční umělec Banksy vystavuje v Praze? Ne tak docela

Banksyho přirozeným výstavním prostorem je totiž od prvopočátku ulice. Cihlové zdi, plechová vrata, chodníky. Autenticky poznat a prozkoumat jeho dílo tak znamená cestovat po světě. Záležitost vskutku dobrodružná, finančně i časově však náročná.

Alternativou jí může být návštěva výstavy, v lepším případě licencované. Do Prahy ji po Berlíně nebo Barceloně přiváží německá společnost Heinen Handels und Verwaltungs a o realizaci se stará galerista a odborník na uměleckou fotografii Jiří Jaskmanický.

„Projekt trvá už mnoho let. Není to přímo výstava Banksyho. Uskutečnit takovou akci by byl opravdu velký oříšek. Kdyby měla třeba sto originálních exponátů, mluvíme o dílech v hodnotě miliard korun a milionovém pojištění,“ říká. První a větší část výstavy The World of Banksy tak funguje jako simulace, procházka pomyslnou ulicí zdobenou nejznámějšími díly. „Jsou tu překreslené motivy. Pracovali na nich profesionálové, akademičtí malíři, a využívali obdobných technik, jakých využívá Banksy,“ vysvětluje Jaskmanický.

Na otázku, zda je v pořádku takto reprodukovat autorské dílo jiného umělce, odpovídá: „Běžně by to byl trestný čin, nikoliv však v případě umělce, který hlásá, že celou svou tvorbu věnuje lidstvu a dává mu ji k dispozici.“ Stěžejní roli v případě prezentovaných graffiti sehrává i fakt, že prostřednictvím jediného oficiálního ověřovacího systému Banksyho díla (Pest Control) ani žádné graffiti ověřeno být nemůže, neboť by se tím autor automaticky doznal k vandalství.

Ověření pravosti se z palety Banksyho prací může dostat například tiskům. Grafiky, které tvoří druhou část výstavy, však takovým certifikátem nedisponují. „Tato díla byla nakoupena dříve, než vznikla ověřovací služba, a jelikož se jejich majitelé dobře znají s umělcovým okolím, neověřovali je,“ vysvětluje Jaskmanický. Jejich signaci i sériové číslo si na výstavě může zblízka prohlédnout každý návštěvník a mnozí tak jistě učiní.

Výstava, která potrvá až do 27.září, totiž ještě před otevřením budila kontroverze. Veřejně ji na Facebooku kritizoval například graffiti umělec ChemiS. „S touto výstavou nemá Banksy nic společného, díla nejsou autentická,“ upozornil a své fanoušky, kteří by snad Banksyho chtěli podpořit, vyzval k zakoupení autorovy knihy.

„Neautorizované dílo“

Nicméně sami organizátoři na plakátech upozorňují na neautentičnost a dokonce garantují „stoprocentně neautorizované dílo“. Vizuální stylizace tohoto „upozornění“ do formy razítka však může mylně vzbuzovat opačný dojem. Ne nadarmo výstavu otevírá Banksyho známý citát „copyright je pro losery“.

Své dřívější prohlášení však Banksy možná přehodnotil, loni Pest Control vyhrála soudní spor s milánským muzeem, které využívalo jeho nejznámější motivy jako potisky na prodejní předměty. Pořadatelům pražské výstavy podle Jaskmanického takový spor nehrozí, jelikož disponují licencí ke všem předmětům. Vypršet má v roce 2022.

„Říká se, že Banksy tyto výstavy pravidelně navštěvuje a k některým se i veřejně vyjadřuje,“ podotýká Jaskmanický. Jelikož však trh s uměním bojkotuje, bylo by zábavné sledovat, jak u pokladny skládá požadovaných 340 korun.