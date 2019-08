Jsem ještě panna. Prohlášení, které na svatbě v Bangladéši už nemusí být

18:34 , aktualizováno 18:34

Bangladéšský soud rozhodl, že slovo „panna“ zmizí z islámských svatebních smluv. Podle odpůrců termín narušoval nevěstino soukromí. Od října tohoto roku by tak ve smlouvě mělo stát už jen to, zda je nevěsta nezadaná, rozvedená či vdova. Soud zároveň navrhl, aby se podobné termíny přidaly i do ženichovy smlouvy.