Za nemanželský sex až rok vězení. Indonésané se bouří proti návrhu zákona

Protesty začaly před týdnem, kdy parlament zveřejnil nový návrh trestního zákoníku. Indonéský prezident Joko Widodo v pondělí podlehl tlaku a schválení nové normy nakonec odložil. Odpor to však neutišilo a lidé stále žádají přepsání zákoníku a odstranění článků, které ohrožují demokratickou společnost.

Nepokoje eskalovaly v úterý, kdy se tisíce studentů shromáždily před budovou parlamentu a požadovaly úplné zrušení ratifikace nového zákoníku. Někteří z demonstrantů na budovu parlamentu zaútočili kameny. Podařilo se jim dokonce strhnout plot kolem budovy a několik z nich se snažilo vniknout dovnitř.

Policisté proti davu zakročili slzným plynem a vodními děly a na místě zadrželi tři demonstranty. V noci před budovou parlamentu zůstalo zhruba sto lidí, kteří zpívali a mávali indonéskými vlajkami.

Nový zákoník má nahradit stávající, který pochází ještě z doby, kdy byla země pod koloniální správou Nizozemska. Bouřlivý odpor způsobilo hned několik zákonů. Jeden z nich označuje pohlavní styk mezi nesezdanými partnery jako cizoložství a trest vyměřuje až na rok odnětí svobody. Nesezdané páry sdílející společnou domácnost by pak mohly čelit až šesti měsícům za mřížemi.

Samotný návrh zákoníku obsahuje přes 600 článků a původně se o něm mělo rozhodovat v úterý. Widodo podle The Jakarta Post v pondělí ustoupil a uvedl, že revizí by mělo projít asi 14 z nich, nespecifikoval však, o jaké by se mělo jednat.

Podobné protesty se odehrály po celé zemi. Na ostrově Sulawesi muselo do nemocnice přes 40 lidí, ve městě Pelambang lékaři evidují 28 zraněných.

Vězení za rouhání a urážku prezidenta

Aktivisté navrhované zákony označují za „katastrofu pro lidská práva a svobody demokratické společnosti“. Dalšími obavami jsou i zákony, které by oslabily protikorupční úřady.

Mimo zákon by se dostalo například i kritizování prezidenta a viceprezidenta země. Další připravované zákony také blíže specifikují již existující postihy za rouhání a tresty odnětí svobody pro všechny, kteří se hlásí k ideologii marxismu-leninismu.

Až čtyři roky ve vězení by strávila žena, která se rozhodne pro potrat. Podle zákona by měl právo dát souhlas k přerušení těhotenství jedině doktor. Restrikcím by měla podléhat také antikoncepce.

Dovolenkové destinace v ohrožení?

„Jestli si Widodo chce zachovat status prezidenta s lidskou tváří, bude muset vzít v potaz i hlasy občanů. Je jenom na něm, jestli si ho lidé budou pamatovat jako někoho, kdo se zasadil proti lidským právům a demokracii,“ řekla autorka petice a aktivistka pro ženská práva Tunggal Pawestri pro server The Guardian.

„Návrh nového trestního zákoníku je katastrofa. A to nejen pro ženy a náboženské či genderové menšiny, ale pro všechny obyvatele Indonésie,“ uvedl člen organizace Human Right Watch Andreas Harsono.

Nové zákony by se týkaly i cizinců. Pod kontrolu by se tak mohly dostat i populární turistické destinace jako například Bali. Zákoník však zatím nezpřesňoval, jak by se hotely a ubytovací zařízení měly zařídit.