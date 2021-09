VIDEO: KLDR zveřejnila záběry, jak odpaluje balistickou raketu z vlaku

Severní Korea ve středu zkušebně odpálila dvě balistické rakety, které dopadly do vod mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. Informovaly o tom světové agentury s odvoláním na jihokorejskou armádu. Porušila hned několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které zemi takové testy zakazuje.



Odpal z železnice odráží snahy Severní Koreje diverzifikovat možnosti spuštění. Ty nyní zahrnují různá vozidla nebo pozemní odpalovací rampy.

Vypálení rakety z vlaku by mohlo zvýšit mobilitu, někteří experti však tvrdí, že jednoduché železniční sítě Severní Koreje procházejí relativně malým územím. Během krize by je nepřátelé rychle zničili, píše The Guardian.

Severní Korea vyvíjením svých zbraňových systémů podle Reuters zvyšuje sázky pro zablokovaní jednání se Spojenými státy. Ty výměnou za uvolnění sankcí požadují odstranění jaderného a balistického raketového arzenálu KLDR.

KLDR dlouhodobě obviňuje Spojené státy a Jižní Koreu z nepřátelské politiky vůči Pchjongjangu.

Rozhovory zaměřené na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a ukončení severokorejských raketových balistických programů nepokročily od roku 2019, kdy summit vůdce KLDR Kim Čong-una a bývalého prezidenta Donalda Trumpa skončil neúspěchem.

Spojené státy v reakci uvedly, že severokorejský „test pro USA a jejich spojence nepředstavoval bezprostřední hrozbu, zdůraznil ale negativní dopady nedovoleného severokorejského zbrojního programu na stabilitu regionu“.



Jen několik hodin po odpálení raket oznámila Jižní Korea, že se její prezident Moon Jae-in právě zúčastnil testu první balistické rakety odpalované z ponorky. Raketa podle prezidentské kanceláře uletěla předem určenou vzdálenost a zasáhla stanovený cíl.

Raketové testy obou Korejí ve stejný den dramaticky zdůraznily zesilující se závody ve zbrojení na Korejském poloostrově, píše The New York Times.

Japonský premiér Jošihide Suga označil odpálení balistických raket za „nehorázné a pobuřující“ a ostře tento krok odsoudil jako hrozbu pro mír a bezpečnost oblasti.

Jižní Korea nás „pomlouvá a očerňuje“

Sestra a blízká poradkyně severokorejského vůdce Kim Čong-una ve středu zkritizovala vyjádření prezidenta sousední země, který podle agentury AP jihokorejský test balistických raket okomentoval se slovy, že rostoucí raketový potenciál Jižní Koreje poslouží jako „odstrašující prostředek“ proti severokorejským provokacím.

Kim Jo-čong uvedla, že pokud bude Mun Če-in pokračovat v „pomluvách a očerňování“ KLDR, mohlo by to vést k „úplné destrukci“ bilaterálních vztahů. „Což nechceme,“ dodala.

V pondělí KLDR oznámila, že otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu. Pondělní test byl první od března, kdy Severní Korea zkušebně odpálila dvě balistické rakety krátkého doletu. KLDR provedla test řízené střely také v lednu, jen několik hodin poté, co americký prezident Joe Biden nastoupil do úřadu.