Čerpací stanice Ázerbájdžán v ohrožení. Udrží Brusel mír i dodávky ropy?

Embargo na dovoz ruských ropných produktů začalo platit počátkem února. Významnou náhradou pro Evropskou unii je v tomto směru právě Ázerbájdžán, který je však dlouhodobě zapleten do složitých geopolitických vztahů na válkou zmítaném jižním Kavkaze.

Vzhledem k tomu, že Rusko zaměstnává válka proti Ukrajině, Brusel doufal, že by mohl posílit svou přítomnost právě na Kavkaze. Chtěl vybudovat hospodářské vazby s Ázerbájdžánem a zároveň nabídnout politickou podporu sousední Arménii ve snaze udržet křehkou rovnováhu mezi oběma soupeřícími státy.

Spory o Náhorní Karabach Krvavé střety, jež jsou součástí dlouhodobě trvajícího sporu o území Náhorního Karabachu, ukončila v roce 2020 mírová smlouva mezi prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem, předsedou vlády Arménie Nikolem Pašinjanem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Situace je ovšem neustále extrémně napjatá. K posledním bojům došlo v „dvoudenní válce“ minulý rok v září. Na klid zbraní mají dohlížet ruské mírové jednotky.

Střety ovšem i tak pokračují. Obě země se dnes navzájem obvinily z rozpoutání palby poblíž Lačinského koridoru, který představuje jedinou pozemní cestu mezi Arménií a enklávou Národní Karabach ovládanou arménskými separatisty. Podle Reuters zemřeli čtyři arménští a tři ázerbajdžánští vojáci.

Evropský parlament však minulý měsíc vydal zprávu, v níž odsuzuje poslední rozsáhlou vojenskou agresi Ázerbájdžánu a obviňuje zemi z podkopávání mírového procesu. Zároveň zdůrazňuje připravenost EU aktivněji se zapojit do řešení vleklých konfliktů v regionu.

V usnesení, které odhlasoval Výbor pro zahraniční věci, dále stojí, že dodržování lidských práv a základních svobod v Ázerbájdžánu je stále negativní a je třeba ho zlepšit, než EU dále prohloubí své politické a energetické partnerství s touto zemí. Dále byly zdůrazněny represe vůči opozičním aktivistům, případy mučení a absence nezávislého soudnictví.

Výbor pro mezinárodní vztahy ázerbájdžánského parlamentu se proti tomu ohradil a uvedl, že rozhodnutí EU nese nesnesitelný pach korupce. Nařkl poslance Evropského parlamentu z toho, že se nechali ovlivnit Arménií.

Diskreditace naší mise, zní z EU

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev minulý měsíc ve svém projevu odsoudil všechna vnější vměšování do sporu své země s Arménií, a nevynechal ani Brusel. „Zprostředkovatelé zapojení do karabašského konfliktu se nesnaží problém vyřešit, ale zmrazit,“ prohlásil Alijev a tvrdil, že Baku se odmítá unavovat nesmyslnými jednáními.

Potíž je i v tom, že Arméni mají obavy z možné jarní ázerbájdžánské ofenzívy. Pokud k ní dojde, za viníka budou místní považovat i misi EU. Státní média totiž tvrdí, že mise ve skutečnosti pomáhá vyprovokovat Ázerbájdžán k nové válce.

„Ázerbájdžán a Rusko v podstatě říkají totéž. Že mise EU je vojensko-zpravodajskou operací pod rouškou monitorování,“ dodal nejmenovaný úředník EU pro Politico. „Od začátku se snaží misi, která je výhradně civilní a neozbrojená, zdiskreditovat a my s tím nemůžeme nic moc dělat,“ dodal.

Brusel tak stojí před otázkou, jak se nezaplést do mocenských vztahů Ázerbájdžánu a zároveň trvat na svých stanoviscích i získání nerostných surovin. Pokud by totiž zkrachovala jeho snaha zprostředkovat mír a došlo by k dalším střetům, ázerbájdžánská alternativa k ruským fosilním palivům by mohla být passé.

31. ledna 2022

Pouze bezpečnostní otázky, míní Baku

Pojistku nyní představuje Memorandum o porozumění z července roku 2022, které mělo posílit energetické partnerství mezi EU a Ázerbájdžánem. „K dosažení plného potenciálu Ázerbájdžánu je důležité vytvořit správné podmínky pro důvěru investorů.

„To zahrnuje větší zapojení občanské společnosti a svobodných a nezávislých médií. Evropská unie se zavázala k bezpečnému, stabilnímu a prosperujícímu jižnímu Kavkazu,“ stojí v mimo jiné v memorandu.

Baku ovšem argumentuje, že si pouze pokládá legitimní bezpečnostní otázky. „Je to vlastně záležitost mezi Arménií a EU, která se ale děje pár set metrů od našich vlastních hraničních stanovišť a v silně militarizovaném prostředí, kde máme ruskou pohraniční stráž, arménskou pohraniční stráž, ruské pravidelné jednotky, arménské pravidelné jednotky a blíže k íránské hranici i íránskou armádu. Teď se do toho zapojily i mírové jednotky EU. Máme legitimní bezpečnostní otázky,“ dodal Vaqif Sadıqov, vedoucí ázerbájdžánské mise při EU.