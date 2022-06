EU se ruskými ropnými sankcemi sama sabotuje, varoval Chodorkovskij

Chodorkovskij míní, že EU si měla zajistit alternativní dodávky ropy a plynu předtím, než přistoupila k embargu, či měla zvážit jiný přístup, jako je například uvalení cel na ruskou energii.

„Byl jsem ohromen, když jsem zjistil, že nedošlo k dohodě o žádných alternativních dodávkách. Místo toho musely země EU nahradit ruské dodávky energie urychleným vyjednáváním ad hoc kontraktů,“ řekl serveru Politico Chodrokovskij, jenž v úterý přicestoval do Bruselu na dvoudenní setkání s unijními představiteli.

Tím, že Unie „vyvrtala díru“ do svých vlastních financí, je dle Chodorkovského nyní méně schopná „nalít hotovost do nanejvýš důležitého úkolu nákupu dalších zbraní pro Ukrajinu“.

„V tuto chvíli energetické sankce poškozují Evropu, nikoliv Rusko. Můj pohled byl a zůstává stejný - co proboha děláte?“ konstatoval.

Unijní lídři se po jednáních téměř měsíc blokovaných Maďarskem v květnu dohodli, že během letoška EU postupně ukončí dovoz ruské ropy tankery, kterými do unijních zemí míří přes dvě třetiny celkového importu z Ruska.

„Problém je v tom, že současní západní politici nikdy nevedli jednání s gangsterem,“ řekl Chodorkovskij s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina. „Můžete s ním začít vyjednávat, až když bude mít pocit, že je ve slabší pozici,“ uvedl podnikatel.

„EU mohla za peníze koupit zbraně“

Podle Chodorkovského Západ na přijetí všech druhů energetických sankcí ztratil 100 až 200 miliard dolarů.

„Kdyby Ukrajina získala zbraně v hodnotě alespoň 50 miliard dolarů namísto 10 miliard dolarů, situace by byla nyní úplně jiná - bez zavedení jakýchkoli energetických sankcí,“ míní.

Politico uvádí, že několik expertů v souladu s Chodorkovského myšlenkou uvedlo, že zavedení cel by bylo rozumné, protože přesměrování ropy do jiných zemí by pro Moskvu bylo se stávající infrastrukturou obtížné.

„To znamená, že ruské energetické společnosti by pravděpodobně absorbovaly vyšší exportní náklady do Evropy, snížily by své marže a nakonec by ukrojily z vojenského rozpočtu Moskvy,“ píše list.

Chodorkovskij, někdejší šéf ropného gigantu Jukos, strávil v Rusku deset let za mřížemi poté, co se znelíbil Kremlu kvůli své podpoře opozice a politickým ambicím. Po svém propuštění v roce 2013 vedl kampaň na podporu demokracie a lidských práv v Rusku prostřednictvím své organizace Open Russia. Nyní žije v exilu v Británii.

Chodrokovskij v únoru uvedl, že Putinovým cílem je převzít kontrolu nad Ukrajinou, zničit tamní obranu a zavést loutkovou vládu. Devětašedesátiletého Putina označil za diktátora, který žije v úzce kontrolované informační bublině a musí neustále okolí dokazovat svou moc.