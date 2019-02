Ind zažaloval rodiče za to, že ho zplodili. Nedal jim předem souhlas

Sedmadvacetiletý muž z Bombaje podle britského deníku The Guardian míní, že jej rodiče přivedli na tento svět pro své vlastní potěšení, aniž by přitom pomysleli na to, co mu způsobí.

Zarytý antinatalista věří, že se lidé chovají nemorálně, když se dál rozmnožují, a že by si ušetřili spoustu starostí, kdyby prostě nebyli. Stejně jako on. Nebýt rodičů, nemusel by žít. A tak je zažaloval, protože jej před sexem, který vedl k jeho početí, nepožádali o souhlas.

Ve videu, které v úterý zveřejnil na Youtube pod jménem Nihil Anand, uznává, že to ani není fyzicky možné. „Chci tím jen říct, že dítě, které se do tohoto světa narodí, svým rodičům nic nedluží. Nebylo to vaše rozhodnutí a když něco není vaše rozhodnutí, nemůžete za něj být odpovědní,“ vysvětluje a všem rodičům v Indii vzkazuje, že nevlastní své děti.

„Své rodiče miluji a mám s nimi skvělý vztah, ale zplodili mě pro svou radost a pro své potěšení,“ dodává s tím, že každý má možnost děti nemít. Na svém facebookovém účtu se také rozčiluje nad lidmi, kteří pomáhají neplodným párům, a často sdílí výzvy ostatních antinatalistů.



Těch po celém světě přibývá, včetně odnože ekologických antinatalistů, podle kterých dnešní společnost plození dětí příliš oslavuje bez důkladného zvážení následků pro už tak přelidněnou planetu. Omezením počtu narozených dětí chtějí ušetřit utrpení i jim samotným. To ony totiž zažijí dopady populační exploze, klimatických změn, zvýšení mořské hladiny a tak dále.

Na mužově účtu se ovšem objevil i příspěvek jeho matky. „Musím obdivovat troufalost svého syna, že chce pohnat své rodiče k soudu, i když ví, že jsme oba právníci. Kdyby přišel s rozumným vysvětlením, jak jsme měli požádat o souhlas s jeho zrozením, uznala bych svou chybu,“ píše Kavita Karnad Samuelová s tím, že se média soustředila jen na malou část Raphaelova příběhu.

„Jeho vírou je antinatalismus. To, že se kvůli nepotřebnému životu obává o zdroje na Zemi, jeho citlivost vůči bolesti nevědomky zažívané dětmi v dospívání a mnoho dalšího bylo žalostně opomenuto,“ vyčítá tisku a dodává, že „je velmi šťastná, že ze syna vyrostl nebojácný a nezávisle uvažující mladý muž“. „Je si jistý, že najde svou cestu ke štěstí.“

Video, ve kterém mladý Ind vysvětluje svůj postoj: