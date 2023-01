Tvrdí a vytrvalí. Radu EU jste vedli excelentně, vzkazují europoslanci Česku

Maďarsko

Otázky pro europoslance 1) Jak vnímáte uplynulé předsednictví České republiky v Radě Evropské unie? 2) Co očekáváte od švédského předsednictví, které právě začíná? Poznámka k anketě: Redakce rozeslala otázky do všech členských zemí. Do termínu však odpověď poslaly jen některé.

Katalin Csehová, Renew Europe: „Tleskám českému předsednictví za to, že stálo pevně za dodržováním vlády práva. Maďarská a polská vláda se svými vety snažily tuto legislativní agendu vykolejit, ale neuspěly. Blokovat unijní pomoc Ukrajině a vydírat tak EU s cílem získat peníze bylo děsivou taktikou a je důležité, že tomu Rada EU nepodlehla. Unijní lídři se musejí naučit, že jakmile jednou ustoupíte vyděrači, vždy se vrátí a řekne si o víc,“ odpovídá maďarská europoslankyně na první otázku.

K té druhé říká, že je potřeba, „aby na unijní úrovni více pokročilo řešení vysokých nákladů na bydlení“. „Občané, podniky, místní vlády kvůli rychlému růstu cen energií neumějí vyjít s penězi a potřebují pomoc z Evropy. Musíme uspíšit investice do obnovitelné energie a zajistit, že Evropa coby lídr v oblasti zelených technologií nezaostane za Spojenými státy a Čínou.“

Belgie

Tom Vandenkendelaere, Evropská lidová strana (EPP): „Domnívám se, že české předsednictví odvedlo velice dobrou práci s Ukrajinou a energetickou krizí. Výsledek je pozitivní, protože se nám díky dalším sankčním balíkům podařilo důrazněji odpovědět na ruskou válku, najít shodu na politicky citlivých a složitých opatřeních ve vztahu k energetické krizi i dospět k dohodě u ambiciózních vlajkových iniciativ v rámci Green Dealu,“ uvádí politik.

„A nesmíme zapomenout ani na dlouhé a tvrdé vyjednávání kolem balíku Fit for 55,“ doplňuje. Na mysli má nový povinný cíl snížit emise EU do roku 2030 alespoň o 55 procent. „Očekávám, že švédské předsednictví bude pokračovat v práci a bude hledat řešení krizí, přičemž našimi hlavními tématy jsou bezpečnost, klimatická agenda, konkurenceschopnost a základní unijní hodnoty,“ odpovídá na druhý dotaz.

Asita Kanko, Evropští konzervativci a reformisté (ECR): „Více jsem vnímala francouzské předsednictví, protože jeho priority se víc shodovaly s tématy, na kterých osobně pracuji. Jsem si jistá, že české předsednictví bylo rovněž úspěšné, nicméně jeho zaměření nebylo s mými výbory tolik provázané. Těším se na další spolupráci se svými českými kolegy. A doufám, že švédské předsednictví bude předsednictvím plným odvahy a odhodlání, závazku a úspěchu. Že se odvážíme bojovat se sexuálním zneužíváním dětí na internetu a ochráníme je. Že se zaměříme na násilí spojené s drogami, na praní špinavých peněz a ochranu našich měst. Že posílíme NATO a ukážeme na slona v místnosti: nelegální migraci. Vyzvala jsem švédského premiéra, aby tuto odvahu projevil,“ odepsala redakci iDNES.cz belgická europoslankyně.

Rakousko

Monika Vana, Zelení / Svobodná aliance: „V naší frakci jsme přivítali nepřetržité úsilí českého předsednictví schválit dlouho blokované spisy, jako je odkládaná dohoda o globální minimální daňové sazbě pro nadnárodní společnosti ve výši 15 procent, odblokování 18 miliard eur pro Ukrajinu, schválení maďarského plánu obnovy a odolnosti, ale i pokračování podmíněného mechanismu pro Maďarsko, který snižuje (finanční podporu z eurofondů) o 55 procent,“ odpovídá.

„Nicméně to, že může být tolik důležitých dokumentů Maďarskem blokováno, je závažný strukturální problém. Osobně pak mám velkou radost, že se pod českým předsednictvím podařilo dosáhnout dohody u nové unijní direktivy o transparentnosti plateb a že se přijala směrnice o ženách ve vedení. Díky tomu dává EU najevo, že rozdílné odměňování mužů a žen musí skončit. Obě směrnice jsou historickými milníky na cestě za opravdovou rovností pohlaví,“ dodává politička k první otázce.

„Jako Zelení / Svobodná aliance jsme švédským předsednictvím docela znepokojení, protože jeho priority jsou pod vlivem švédské krajně pravicové strany Švédští demokraté. Ve svých prioritách dávají Švédové důraz na bezpečnost a jednotu. Obáváme se, že to implikuje snahu udělat z EU „pevnost“. To je opak naší zelené vize o Evropě. Švédská vládní koalice už nyní osekala fondy určené na boj s klimatickou krizí a podporu neziskovým organizacím. Máme vážné obavy, že pod švédským předsednictvím uvidíme závažné kroky zpět v oblasti migrace, rovnosti pohlaví, rozmanitosti a inkluze. Závěrem, dodržování vlády práva je důležitější než kdy dřív a my od švédského předsednictví očekáváme, že zajistí, že se obzvlášť Maďarsko a Polsko, ale i všechny další členské státy budou podrobně držet pravidel,“ varuje pak ve druhé odpovědi.

Andreas Schieder, Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D): „Kvůli válce na Ukrajině, energetické krizi a rostoucí inflaci byly uplynulé měsíce pro EU extrémně náročné. České předsednictví odvedlo velmi dobrou práci a my svým sousedům můžeme jen zatleskat. Bylo to jedno z mála velmi úspěšných předsednictví. Nejenže bylo extrémně dobře zorganizované, ale také dokázalo dotáhnout několik velmi důležitých agend. Mezi ně patří třeba stanovení konkrétních cílů ve snaze snížit emise v dopravě, stavebnictví a zemědělství či vznik Sociálního fondu pro klimatická opatření,“ vyzdvihuje.

„Při pohledu na švédské předsednictví jsem byl lehce znepokojen. Krajně pravicová strana je teď ve Švédsku členem vlády a přirozeně po sobě bude chtít něco zanechat i na unijní úrovni. Nicméně podle stanovených priorit se švédská vláda chce zaměřit na nejpalčivější problémy, se kterými se teď EU potýká. Třeba ekologická a energetická transformace či podpora konkurenceschopnosti jsou teď vysoce aktuální vzhledem k energetické krizi a obchodním potížím, které máme u Spojených států. A v neposlední řadě se švédské předsednictví bude muset soustředit na dotažení agend, které se pořád zoufale snažíme stihnout v tomto legislativním období. Nezadržitelně se blížíme k dalším volbám do Evropského parlamentu a mnoho času už nezbývá!“ připomíná rakouský zákonodárce.

Malta

David Casa, Evropská lidová stran (EPP): „České předsednictví bylo excelentní a mnohé se mu podařilo. Speciálně musím zmínit balík Fit for 55. Také jsem měl to štěstí, že jsem mohl jednat o Sociálním klimatickém fondu. Předběžné dohody jsme dosáhli těsně před Vánoci. Češi byli pečliví, vytrvalí a konstruktivní. Výsledkem je klimatický fond, který občanům napříč Evropskou unií zajistí hmatatelnou podporu. A ve chvíli, kdy začíná švédské předsednictví, EU čelí mnoha výzvám. Věřím, že se Švédům povede dosáhnout svého cíle, a sice upřednostnit prosperitu za pomoci zelené transformace. A že budou pracovat na tom, aby se posílily demokratické hodnoty i vláda práva,“ říká stručně Malťan Casa.

Slovensko

Monika Beňová, Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D): „České předsednictví bylo náročné, ale Česká republika se ho zhostila zodpovědně. Dokázala provést Unii šesti těžkými měsíci a zvládla všechny výzvy. Švédsko musí nadále koordinovat zejména otázky související s válkou na Ukrajině. Musíme se však vrátit i k tématům, které je třeba řešit urgentně a které způsobila také válka na Ukrajině,“ uvádí politička, která je na Slovensku členkou Směru-SD.

„Prognózy recese a inflace v EU jsou neuspokojivé a neměli bychom po švédském předsednictví a prázdninách opět stát před otázkami, co bude s plynem a s energiemi obecně. Také očekávám zvýšenou aktivitu v sociální oblasti. Všechny krize se totiž nejvíce dotknou slabších vrstev našich občanů. Ostatně už je pociťuje i střední třída. Hlavně zvyšování hypotečních úroků, zvyšování cen energií pro živnostníky a malé a střední podniky. Potřebujeme řešení. Bezodkladně,“ dodává.

Martin Hojsík, Renew Europe: „České předsednictví udělalo obrovský kus práce v oblasti ochrany klimatu. Vyjednávání mohu hodnotit jako vysoce profesionální a s velkým nasazením. V Bruselu zanechala vynikající dojem. Byl jsem součástí trialogů k balíku Fit for 55 a musím uznat, že Češi byli tvrdí, ale profesionální vyjednavači s jasným cílem dosáhnout dohody,“ vyzdvihuje.

„Švédské předsednictví bude podobné českému předsednictví v hledání společného evropského postoje namísto prosazování zájmů jedné země. Osobně doufám, že se za jejich předsednictví podaří uzavřít legislativu k emisím metanu, na které pracuji,“ vzkazuje Švédům Hojsík, který je mimo jiné odborníkem na problematiku životního prostředí.

Litva

Andrius Kubilius, litevský expremiér a člen EPP: „České předsednictví dosáhlo významného pokroku v otázce rozšíření Evropské unie o Ukrajinu. Obzvlášť tím, že díky němu Rada EU požádala Evropskou komisi o to, aby na jaře 2023 pro Ukrajinu zpracovala průběžnou zprávu o rozšíření. Tato zpráva pak může otevřít cestu dalším krokům, kterým je i rozhodnutí Rady EU, aby se spustily přístupové rozhovory s Ukrajinou. Právě to by se mohlo stát během švédského předsednictví,“ uzavírá anketu iDNES.cz litevský europoslanec.