Supersenioři v politice vadí víc a víc. Už 75 procent Američanů by je odstavilo

Například 81letý lídr Republikánské strany v americkém Senátu Mitch McConnell před nedávnem přestal už podruhé na tiskové konferenci na několik desítek vteřin reagovat. Záměr kandidovat v příštích volbách do Kongresu minulý týden oznámila 83letá demokratka a bývalá šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Nyní 80letý Joe Biden je nejstarší prezident v dějinách USA a rovněž se hodlá ucházet o znovuzvolení.

V případě vítězství ve volbách v příštím roce by Biden zahajoval druhý mandát ve věku 82 let. Průzkumy nasvědčují tomu, že se demokrat příští rok utká s republikánským exprezidentem Donaldem Trumpem, kterému by v případě vítězství bylo v době nástupu do funkce v Bílém domě 78 let.

Sedmasedmdesát procent respondentů průzkumu uvedlo, že by měl být zaveden horní věkový limit pro volené činitele, na základě kterého by „po dosažení určitého věku již nemohli zastávat svou funkci“. Zároveň se ukázalo, že tuto obavu sdílí voliči obou hlavních stran, zavedení horní věkové hranice pro volené činitele si přeje 76 procent demokratů a 79 procent republikánů.

Byli byste pro horní věkový limit pro aktivní politiky i v Česku? celkem hlasů: 61 Ano 90 %(55 hlasů) Ne 10 %(6 hlasů) Nezáleží mi na tom 0 %(0 hlasů)

Podle 45 procent respondentů by maximální věková hranice pro volené činitele měla být 70 let. Třicet procent respondentů uvedlo, že maximální věk by měl být 50 nebo 60 let a pouze 18 procent dotazovaných se domnívá, že horní věková hranice by měla být 80 let.

Více než polovina respondentů si myslí, že práce prezidenta je „příliš náročná pro člověka staršího 75 let“, ale 38 procent dotazovaných si myslí, že to závisí také na dalších okolnostech. S tvrzením, že se se zvolenými činiteli a zákonodárci staršími 75 let pojí obavy ohledně jejich schopnosti vykonávat svou funkci „převážně souhlasilo“ 78 procent respondentů.

Mediánový věk v americkém Senátu je podle sondážní agentury Pew Research Center 65 let a ve Sněmovně reprezentantů to je 57. Šestnácti senátorům je 75 a více let a 18 senátorům je mezi 74 a 70 lety. Senát má 100 členů, dva za každý stát. Ve 435členné Sněmovně reprezentantů sedí 43 poslanců ve věku 75 a let a více a 42 je mezi 70 až 74 roky.