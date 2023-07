Je ti dobře, Mitchi? Senátor se zasekl uprostřed věty, kolegové ho odvedli

„Tento týden spolu obě strany dobře spolupracovaly, máme tu sérii několika,“ říká americký senátor na kolujících záběrech ze středeční tiskové konference. Sérii čeho? To už se přítomní novináři nedozvěděli. McConnell jako by ztratil nit a zamyslel se. Po chvíli však bylo zřejmé, že se děje vážnější výpadek.

„Pane, je vám dobře?“ zeptá se ho jako první iowská senátorka Joni Ernstová, zatímco její stranický šéf zmateně hledí do dáli. „Mitchi, chceš ještě něco říct, nebo se vrátíme do kanceláře? Chceš novinářům ještě něco říct?“ pokračuje pak lékař a senátor za Wyoming John Barrasso.

Předseda republikánské menšiny v Senátu se nakonec vzchopí a s kolegy opustí pultík. Podle listu The New York Times (NYT) pak tiskovku dokončil senátor John Thune. A po neplánované přestávce se vrátil i McConnell. Novináři se ho pochopitelně zeptali na jeho zdraví. „Je mi fajn,“ odpověděl jen.

Smíchem pak přítomní republikáni reagovali na otázku, zda už McConnell přemýšlí, kdo by ho ve funkci mohl nahradit. Vznesený dotaz je však více než namístě. Senátor z Kentucky v Senátu chyběl prakticky celý letošní březen. V nemocnici skončil poté, co si při pádu ze schodů v jistém washingtonském hotelu přivodil otřes mozku a zlomil si žebro.

Hospitalizace se mu nevyhnula ani v roce 2019, kdy spadl ve svém domě. Se zlomeninou v rameni musel na operaci. McConnell se podle WP celý život pohybuje velmi opatrně vzhledem k dětské obrně, kterou v mládí utrpěl, a po letošním úrazu se pohybuje ještě pomaleji. Jednaosmdesátiletý politik už také musí spoléhat na naslouchadla.

Jeho kolegové pro NYT ve středu odmítli komentovat McConnellův aktuální zdravotní stav, ani neprozradili, zda po konferenci navštívil lékaře. Ve svém programu údajně pokračoval, některé povinnosti však v poslední době svěřuje například Thunemu.

Ve svém věku McConnell patří k nejstarším členům Senátu. Průměrný věk je tam zhruba 65 let. Ještě starší než vlivný republikán je demokratka Dianne Feinsteinová. Devadesátiletá zástupkyně Kalifornie rovněž skončila v péči lékařů a přes dva měsíce nechodila do práce. Feinsteinová je členkou právního výboru a její nepřítomnost při těsném rozdělení sil v Senátu brzdila schvalování soudců navržených prezidentem Joem Bidenem.

Do Senátu se politička vrátila na vozíku a zdála se být „šokujícím způsobem omezená“. „Levá strana její tváře byla zmrzlá a jedno oko měla téměř zavřené, zdála se být dezorientovaná,“ napsal v květnu list The New York Times. Kvůli absencím senátorka čelila výzvám k rezignaci, a to i od stranických kolegů.

A debaty o svém zdraví pravidelně vyvolává i samotný prezident Spojených států Joe Biden. Ten nechvalně proslul svými nesmyslnými výroky, přeřeky a trapasy. V posledních letech má také smůlu na nešťastné pády. Navzdory tomu však stále trvá na tom, že bude na svou funkci kandidovat i podruhé.