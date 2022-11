Biden slaví 80, je nejstarší prezident. A symbol, že Američané stárnou taky

Své nedělní jubileum americký prezident oslaví slavnostním obědem, který pořádá jeho žena, též první dáma Ameriky, Jill. Oslava Bidenových osmdesátin navíc přišla den po veselce vnučky prezidenta Naomi Bidenové s advokátem Peterem Nealem.

Biden se svým zvolením do úřadu prezidenta Spojených států stal nejstarším mužem zastávající tuto funkci v historii země. Do Bílého domu přicházel 61 dní po oslavě svých osmasedmdesátých narozenin.

Ačkoliv Amerika jako téměř 250 let stará demokracie oslavuje mládí, miliony Američanů, včetně prezidentů, přesluhují, tedy pracují za hranicí věku pro odchod do důchodu, píše agentura Reuters.

Doposud nejstaršímu americkému prezidentovi Ronaldu Reaganovi bylo v době odchodu z Bílého domu 77 let. V případě, že Biden bude v úřadu pokračovat i v druhém čtyřletém funkčním období a v prezidentských volbách v roce 2024 bude opětovně zvolen, z Bílého domu bude odcházet jako šestaosmdesátiletý. Jeho hlavnímu potenciálnímu republikánskému soupeři Donaldu Trumpovi by v případě vítězství v roce 2024 bylo po konci čtyřletého funkčního období 82 let.

Pokročilý věk kandidátů

Někteří Američané mají z vysokého věku dvou nejpravděpodobnějších kandidátů prezidentských voleb 2024 obavy.

Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos ze začátku listopadu 71 procent demokratů zastává názor, že Biden je „duševně bystrý a schopný vypořádat se s výzvami“. Naopak 46 procent respondentů tvrdí, že „překonávat výzvy není schopen“. A 26 procent republikánů si myslí, že by Trump v roce 2024 kandidovat neměl právě kvůli pokročilému věku.

Nehledě na politickou příslušnost, 68 procent dotázaných projevilo názor, že Biden za dva roky nemusí být schopen zvládat výzvy spojené s prezidentským křeslem. Stejný názor v případě Trumpa zastává 49 procent respondentů.

Navíc 86 procent Američanů se domnívá, že maximální věkovou hranicí pro výkon funkce šéfa Bílého domu by měl být věk 75 let nebo nižší, jak vyplývá z provedeného průzkumu.

Projevy stáří a prezidentské vyhlídky

Bidenovy občasné přeřeky a tendence k odbíhání od tématu během živých projevů jsou trnem v oku republikánských kritiků, kteří je předkládají jako důkaz Bidenovy senility a tudíž neschopnosti funkci zastávat. Demokratičtí přívrženci naopak tvrdí, že přeřeky jsou pozůstalostí koktavosti, se kterou se Biden v dětství potýkal.

Sám Biden dotazy na jeho zdraví označuje za legitimní, ale i tak má v úmyslu ucházet se o prezidentskou funkci v následujícím období.

Na otázku týkající se obav z Bidenova vysokého věku Bílý dům uvedl, že prezidentovy nedávné zdravotní výsledky hovoří za vše.

„Jak Biden sám v roce 2019 řekl. Sledujte ho,“ vyjádřil se mluvčí kanceláře Andrew Bates. „Získal nejvíce voličských hlasů v americké historii, dosáhl bezprecedentního růstu tvorby pracovních míst, donutil velké korporace platit spravedlivý podíl na daních, posílil zdravotnický systém, vyjednával o nižších cenách léků, podepsal nejvýznamnější zbraňovou reformu za posledních 30 let a provedl největší investice do infrastruktury od 50. let minulého století,“ sdělil Bates a Bidena označil za „nejúspěšnějšího legislativce od dob Lyndona Johnsona“.

Úspěchy demokratů

Bidenovy vyhlídky na znovuzvolení dostaly minulý týden nový impuls. V kongresových a guvernérských listopadových volbách se ukázalo, že demokraté si v polovině Bidenova funkčního období vedou lépe, než se očekávalo.

Někteří příznivci prezidenta úspěchy demokratické strany za Bidenova vedení chválí, jeho další kandidaturou si ale jistí nejsou.

„Myslím, že za tu dobu, kterou měl, odvedl skvělou práci, ale obávám se toho, že by měl někdo po osmdesátce zastávat funkci prezidenta. Nedokážu si představit náročnější práci, než je tato,“ sdělil obyvatel státu Illinois Paul Klenck.

Jiní označují kritiku Bidenova věku za diskriminační. „Znám šedesátníky, kteří by se neměli přibližovat k politické moci,“ míní šestaosmdesátiletá newyorská obyvatelka Catharine Stimpsonová. „Myslím, že satira na jeho osobu a posměšky vůči němu jsou ageismus,“ míní.

Stárnoucí Amerika a stárnoucí vůdci

Průměrný věk členů současného končícího Kongresu je navíc jedním z nejvyšších v americké historii. Průzkum společnosti Pew Research ukázal, že více než polovina členů Sněmovny reprezentantů a dvě třetiny členů Senátu patří do tzv. generace baby boomers, tedy dětí narozených mezi lety 1946 až 1964.

Kupříkladu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová letos oslavila 82. narozeniny. Republikánskému lídrovi Senátu Mitchi McConnellovi je 80 let a republikánskému senátorovi Chucku Grassleymu z Iowy 89 let. Grassley navíc minulý týden získal další šestileté funkční období.

Spojené státy se se stárnutím populace nepochybně v budoucnu budou muset potýkat. Předpokládá se, že populace starších 65 let se z celkových 52 milionů (údaj z roku 2018 pozn. red.) v roce 2060 téměř zdvojnásobí na 95 milionů. Nezisková organizace Population Reference Bureau tak předpokládá, že v roce 2060 více než jeden ze čtyř mužů důchodového věku bude muset pracovat.

