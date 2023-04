Oznámit rozhodnutí, zda bude obhajovat Bílý dům, trvalo Joe Bidenovi skoro jako vymyslet oheň. Nejdřív to mělo být loni v listopadu po kongresových volbách, pak po Vánocích, pak po únorovém Poselství o stavu Unie. Pro jeho vyznavače to jen dokládalo, jak vesele napíná Ameriku, realistům to však říkalo, že neví.

Byl by to duel, do něhož by jeden šel bez programu, zatímco programem druhého by byl on sám.