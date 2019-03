Bitva ještě není vyhraná. Alžířané jsou kvůli „trikům“ vlády opět v ulicích

„Žádné triky, Butefliko. Vyrazíme ještě odhodlanější než kdy dřív a ukončíme tento systém, tuto mafii. Chceme republikánský a demokratický stát. Ne manipulaci, buďme ostražití. Bitva ještě není vyhraná,“ znělo v úterý Alžírem.

Původně se prezidentské volby měly konat 18. dubna. Buteflika je však odložil poté, co oznámil, že se nebude ucházet o pátý mandát. V úterý proto do alžírských ulic znovu vyšly tisíce lidí.



Současný Buteflikův mandát totiž nyní může pokračovat neomezeně dlouho, další kritici pak upozorňují, že má nyní prezident spoustu času vybrat si svého nástupce.

Bez voleb, bez respektu k názoru občanů. Podle studentů, kteří se sešli v metropoli Alžíru i dalších městech, si tak prezident jen „hrál se slovy“.

„Studenti vzdorují prodloužení čtvrtého mandátu,“ skandovali podle německé stanice Deutsche Welle (DW). Další protesty jsou v plánu na pátek. „Celý systém musí okamžitě skončit. Náš boj bude pokračovat,“ říká pětadvacetiletý student Núriddín Habi.

Dvaaosmdesátiletý Buteflika je u moci od roku 1999. V roce 2013 utrpěl mozkovou příhodu a od té doby se na veřejnosti takřka neobjevuje. Několikrát se léčil v Evropě a přísahu po volbách v roce 2014 skládal z kolečkového křesla.



Nyní se očekává, že jmenuje pětaosmdesátiletého bývalého diplomata a alžírského exministra zahraničí Lachdara Brahímího, aby vedl „národní konferenci“, která má určit datum voleb a navrhnout novou alžírskou ústavu. Ani u konference však vláda ještě nevyhlásila datum konání, píše BBC.

Mezinárodní společenství nicméně krok přivítalo, dodává DW. Francouzský prezident Emmanuel Macron, v jehož zemi žije početná alžírská menšina, jen podotkl, že by přechodné období v Alžírsku mělo trvat „rozumně dlouhou dobu“.

„Lidé požadovali volby bez Butefliky. Ten nyní říká, že to bude Buteflika bez voleb,“ popisuje veterán alžírské opozice Saíd Sádi pro americký deník The New York Times.

List zároveň upozorňuje, že v zemi momentálně není nikdo, kdo by dlouho utlačovanou opozici sjednotil a vedl ji do otevřeného boje proti režimu tak jako třeba ve Venezuele, kde se roztříštěné opoziční strany i obyvatelé sešikovali za předsedu parlamentu Juana Guaidóa. Otázkou také je, jak se k situaci v Alžírsku postaví tamní armáda, dodává deník.