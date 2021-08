Uprchlá atletka, mrtvý aktivista, krize v Litvě. Kam až dojde Lukašenkův režim?

Jen den poté, co olympijské hry v Tokiu pobouřilo jednání s běloruskou atletkou Kryscinou Cimanouskou, kterou prý vedení běloruské výpravy nutilo proti její vůli odletět z her do vlasti, na Ukrajině vyděsilo místní běloruskou komunitu zmizení aktivisty Vitala Šyšova, který pomáhal krajanům prchajícím před represemi. V úterý ho našli oběšeného v kyjevském parku. Aktivisté hovoří o jeho likvidaci a policie to zatím nevylučuje.

Celková cena „zájezdu“ do Běloruska z Bagdádu vyjde zhruba na 2 až 15 tisíc dolarů a zahrnuje vedle víza a letenek i „průvodce“, kteří uprchlíky dovezou k litevské hranici a vybaví instrukcemi, kde ji překročit či co říkat u případného výslechu.