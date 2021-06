Cichanouská vystoupí v Senátu. Popíše situaci v Bělorusku a požádá o podporu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Cichanouská je v Senátu přijímána jako skutečná vítězka loňského volebního klání a hlava běloruského státu. Oficiální znovuzvolení Lukašenka neuznává ani ČR, ani Evropská unie. Volby jsou označovány za zmanipulované a následné represe Lukašenkova režimu proti jeho odpůrcům vedly k zavedení sankcí.



Běloruská politička se v Česku sešla nejen se zástupci horní komory parlamentu, ale také s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou vlády Andrejem Babišem a zástupci některých parlamentních stran. Zeman vyjádřil Cichanouské osobní podporu, ocenil její odvahu a opozici popřál vítězství v boji s posledním evropským diktátorem.

Babiš uvedl, že jej potěšila slova o Česku jako zemi, která Bělorusko podpořila konkrétními kroky, například pomocí perzekvovaným Bělorusům přes humanitární program Medevac.



Cichanouská je ve své zemi stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi. Hrozí jí od tří do pěti let odnětí svobody. Rusko zařadilo Cichanouskou mezi hledané osoby na základě dohody s Běloruskem.



Cichanouská loni v srpnových prezidentských volbách kandidovala proti dlouholetému běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi. Podle oficiálních výsledků získala 10,1 procenta hlasů. Mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti dostala více hlasů než Lukašenko, který oficiálně vyhrál. Výsledky voleb neuznává řada států ani Evropská unie.