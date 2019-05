Ostrý kritik Kremlu se odtajnil. StalinGulag je nenápadný vozíčkář

Sedmadvacetiletý Gorbunov trpí spinální svalovou atrofií a psát může pouze ukazováčkem pravé ruky. Navzdory svému nepříznivému osudu se však podle svých slov rozhodl bojovat proti pokrytectví Putinova systému a každodenní nespravedlnosti páchané na obyčejných lidech. „Nebojím se o sebe. Nemají žádná opatření, aby mě omezili. S omezeními žiji celý svůj život,“ popisuje.

Na sociálních sítích se pod přezdívkou StalinGulag proslavil suchým humorem a nelítostnými komentáři na účet vlády. Na Twitteru a Telegramu se mu podařilo vybudovat fanouškovskou základnu čítající téměř jeden a půl milionu lidí. Mediální dosah má podle listu The Japan Times na miliony dalších lidí.

Skutečná identita autora zůstala po mnoho let tajemstvím, a to navzdory urputné snaze ruských úřadů po jeho odhalení. Gorbunov se rozhodl vyjít na světlo poté, co ruské úřady začaly minulý měsíc pronásledovat jeho rodiče a udělali v jejich domě razii.

„Každého mohou snadno zatknout a uvěznit. I krátký pobyt ve vězení by mě mohl zabít. Je to ale nezajímá,“ popisuje Gorbunov, který se v nedávné době opřel na sociálních sítích do návštěvy severokorejského vůdce Kim Čong-una v Rusku, ukrajinských prezidentských voleb, ruského plánu na zavedení technologie 5G nebo do omezení dovozu parmazánu a španělské šunky.

Gorbunov se živí jako úspěšný finanční manažer a svou identitu poprvé odhalil pro zpravodajskou stanici BBC. Motivem bylo právě pronásledování jeho rodičů, ke kterým policie vrhla se zbraněmi v rukou. Rusko přijalo v březnu nový zákon, podle kterého mohou soudy pokutovat nebo krátce uvěznit lidi, kteří otevřeně projeví neúctu vůči úřadům nebo zveřejní „falešné zprávy“.

Gorbunovův příběh fascinuje celé Rusko. „Tenhle člověk je hrdina,“ uvedl ruský scénárista Andrej Ryvkin, spisovatel Denis Bilunov ho pro změnu označil za osobnost roku. Vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj nazval Gorbunova v roce 2017 za nejvýznamnějšího politického komentátora v Rusku.



Exilový zakladatel aplikace Telegram Pavel Durov podpořil Gorbunova ověřením jeho účtu a nabídkou pomoci při stěhování do zahraničí. Přestože Gorbunova podpora potěšila a jen za týden mu počty followerů narostly o čtyřicet tisíc lidí, stále trvá na tom, že není hrdina ani opoziční aktivista. Podle svých slov pouze píše o dění v Rusku.

„Co se děje v naší zemi je hrozné. Nejvíc mě vytáčí nespravedlnost. Není možné mlčet, když vidíte, co se v Rusku děje,“ popisuje Gorbunov, podle kterého žije Putin a jemu blízké okruhy v blahobytu, zatímco miliony obyvatel Ruska trpí bídou.

Svůj domov Gorbunov nehodlá opustit. Nebere léky, protože jeho stav je podle něj nevyléčitelný. „Nedělám si iluze o budoucnosti. Nechci svůj život proměnit v hloupou bitvu. Je to bitva, kterou prohraji,“ popisuje Gorbunov. Přesvědčený je také o tom, že za svého života neuvidí ve vedení Ruska změnu. „V tomto smyslu nejsem optimista,“ uzavírá Gorbunov.