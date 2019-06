Putin drtí opozici už v zárodku, říká bloger. Úřady ho viní z terorismu

Co bylo na počátku vašeho rozhodnutí začít na sociálních sítích komentovat politické dění v Rusku?

Účet na Twitteru jsem si založil v roce 2009. Tehdy jsem psal obecně o událostech, které se týkaly mého života. O filmech, knihách, seriálech. Byl jsem velmi mladý, ale už v té době jsem se zajímal o politiku.

Postupně jsem se začal věnovat pohledu na události v naší zemi a na politiku, která s tím souvisí. Nebylo to tak, že by nastal prudký zlom, ale plynule se to vyvinulo.

Proč jste si zvolil právě přezdívku StalinGulag, která odkazuje na diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina, který poslal do pracovních táborů na smrt miliony lidí?

Odjakživa jsem psal sarkasticky a satiricky. V určitém okamžiku jsem svůj twitterový účet přejmenoval na StalinGulag, původně jsem tam vystupoval pod svým vlastním jménem.

Přejmenoval jsem ho proto, že naše vláda začala intenzivně využívat odkazy na 30. léta dvacátého století a období Sovětského svazu, což byla v naší zemi doba masového vraždění.

Vnímal jsem to tak, že se naše vládní struktury snaží nejen na mezinárodní úrovni, ale také uvnitř státu vystupovat jako drsní hoši – zastrašovat a tvářit se zle. Je to absurdní.



Jsou to obyčejní obchodníci, jde jim o peněžní zisky. Vidíme v nich předobrazy čekistů nebo členů NKVD. Chci poukázat na to, že nejsou těmi, za které se vydávají. Přezdívku StalinGulag je zapotřebí vnímat tak, že jsem k tomuto období velmi kritický.



O veřejném dění píšete navzdory tomu, že trpíte spinální svalovou atrofií. Chcete inspirovat ostatní lidi s touto nemocí, aby se zapojili do veřejného dění?

Ne, nikdy to tak nebylo. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít právo někoho inspirovat. Já jednoduše žiji a dělám to, co se mi líbí, a především to, co pokládám za správné.

Ve svých příspěvcích se nebojíte otevřeně kritizovat prezidenta Vladimira Putina. Čím podle vás Rusům nejvíce ubližuje?

Putin od okamžiku svého nástupu nevyřešil žádné problémy, které naše země měla. Naopak je pouze zakonzervoval a prohloubil. Veškerou moc koncentruje pouze na sebe. Místo aby byly v naší zemi zakládány občanské nebo demokratické instituty, veškeré rozhodování spadá pouze do rukou jediného člověka. Člověk ale dělá chyby a každý musí jednoho dne zákonitě odejít. A co bude potom, když nemáme tyto instituty? Země podle mě nebude mít možnost se demokraticky vyvíjet.

Můžete to konkretizovat?

Nedávno jsme viděli veřejné demonstrace v Jekatěrinburgu, což byl spor oblastního významu, který se týkal zrušení parku, s čímž místní obyvatele nesouhlasili. Celá situace se nedala vyřešit, než se do toho osobně vložil prezident Putin. Teprve pak to šlo.

Další případ je z Přímořského kraje, což je na druhém konci naší země. Soukromá společnost tam věznila velryby, které žily v nevyhovujících podmínkách. Tato lokální záležitost se dala opět řešit až v okamžiku, kdy se do toho osobně vložil prezident. Putin se musí věnovat řešení lokálních drobností, protože nebyl vytvořen efektivní systém správy země.

Alexander Gorbunov Sedmadvacetiletý Alexander Gorbunov je autorem populárních politických komentářů na sociálních sítích Twitter a Telegram, které zveřejňuje pod pseudonymem StalinGulag. V současnosti ho na obou platformách sleduje dohromady téměř jeden a půl milionu lidí. Navzdory tomu, že trpí spinální svalovou atrofií je ostrým kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. Gorbunov se živí jako finanční manažer a specializuje se na kryptoměny. Do Prahy přijel u příležitosti akce Unlock 2019, kde se setkali občanští aktivisté z východní Evropy a střední Asie, kteří při prosazování změn ve společnosti využívají nejrůznější technologická a inovativní řešení.

Tvrdíte o sobě, že nejste opoziční aktivista. Podporujete nějaké ruské politické uskupení?

Pokud lidé nejsou v naší zemi loajální k současné moci, přiřkne jim nejrůznější označení. Ať už je to zahraniční agent, zrádce nebo opozičník. Já nechci hrát tyto hry a nechci se nechat nálepkovat. Jde mi o to, co se děje v Rusku a jak tam žijí lidé.

Nálepkování je hra, kterou si vymysleli oni podle svých pravidel. Mě zajímá nezávislé soudnictví, nezávislé vyšetřování, svobodné volby nebo sociální systém. Pokud si někdo myslí, že jsem tím pádem opozičník, tak je to jeho věc. Jiní si mohou myslet, že jsem vlastenec.

Existuje v Rusku osobnost, která by mohla uspět a vystřídat Putina?

Tím se vracíme na začátek 30. let k Josifu Vissarionovičovi Stalinovi a jeho osobnosti. Politická scéna byla tehdy kompletně vyčištěná, a to vidíme i nyní. Jakékoli pokusy vystoupit jsou už v prvopočátku zastaveny. V Rusku není svoboda slova a chybí tam demokratické zásady.

Zároveň je Rusko zemí 140 milionů obyvatel, a mezi nimi je mnoho talentovaných a schopných lidí, kteří smýšlejí demokraticky. Jsou to lidé, kteří nejsou v médiích a nejsou vidět. Pokud to zkusí, jsou hned potlačeni. Souvisí s tím obrovská emigrace z Ruska, která se týká mladých lidí, kteří nemají v naší zemi možnost realizovat svůj potenciál.

Léta jste se skrýval pod přezdívkou StalinGulag. V rozhovoru pro BBC jste přesto uvedl, že o sebe strach nemáte. Proč se nebojíte?

Myslel jsme to trochu jinak, protože obavy mají všichni, je to logické. Nemám však strach, který by mě donutil zříci se svých slov, svých myšlenek a toho, co dělám.

Bojíte se o svou rodinu? Vyhrožuje někdo vašim příbuzným?

Byl jsem nucen odhalit svoji identitu v souvislosti s tím, že policie před měsícem začala vyšetřovat moje rodiče a také mé bratry. Obavy mám především o ně. Jsem si vědom toho, že ruská vláda může vystupovat velmi tvrdě. Má k tomu veškeré možnosti a silové zdroje.

Odmítáte brát léky, které by zpomalily postup vaší nemoci. Proč?

Na mé onemocnění neexistuje léčba. Možnosti, které se nabízely, jsou přežívání, a ne život. Je to neustálé pendlování mezi nemocnicí, infuzemi a tak dále. Byla to vědomá volba. Uvědomuji si, že nebudu žít dlouho. Znamená to, že není potřeba změnit můj vztah k životu, ale vztah ke smrti. Je jedno, jestli je někomu třicet nebo sto let, když se blíží konec, tak bude chtít znovu žít.

Po odtajnění své identity jste uvedl, že nechcete opustit Rusko. Opravdu o tom nepřemýšlíte?

Ne. Nikdy jsem o tom neuvažoval, a to dokonce ani v situaci, kdy jsem měl nabídky a dosud je mám. Zakladatel platformy Telegram Pavel Durov mi takovou možnost nabízel, ale vracím se do Moskvy. Nepřipadám si jako člověk, který by udělal cokoli špatného. Nikoho jsem nepodvedl, neokradl, nikoho jsem nezabil, ničím jsem se neprovinil.

Já pouze chci, abychom si v naší zemi vážili osobností, aby tam bylo méně korupce a aby tam vládl zákon. V Rusku jsem se narodil, prožil jsem tam svůj život, žijí tam moji příbuzní a jsou tam pochováni moji předci.

Budete i nadále pokračovat v politických komentářích a boji proti Putinovu systému?

Určitě, moje názory se nijak nezměnily. Naopak poslední události, které prožívám ve vlastním životě, společně s tím absurdním obviněním, jedině potvrzují moje názory na Rusko. Nezpůsobilost člověka se bránit a absolutní schopnost moci zneužívat systém.

