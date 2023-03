Důkazy o vině jsou zdrcující. Prominentní právník Murdaugh zabil svou rodinu

„Důkazy o vině jsou zdrcující,“ řekl po vynesení rozsudku soudce Clifton Newman. Porota se jednomyslně shodla, že někdejší prominentní právník 7. června 2021 v poklidné čtvrti Islandtonu v Jižní Karolíně zabil svou dvaapadesátiletou manželku Maggie a dvaadvacetiletého syna Paula.

O délce trestu se teprve rozhodne, jisté už však je, že je Murdaugh vinen a že pro něj obžaloba požaduje doživotí bez možnosti propuštění. „Nezáleží na tom, kdo je vaše rodina, kolik máte peněz nebo kolik si ostatní myslí, že máte peněz. Pokud něco provedete, porušíte zákon, vraždíte, spravedlnosti bude v Jižní Karolíně učiněno zadost,“ řekl po verdiktu vrchní žalobce Creighton Waters.

Samotný soudní proces zabral šest týdnů, během nichž předstoupilo víc než šedesát svědků. Přímé důkazy, tedy třeba očité svědky nebo oblečení od krve, vyšetřovatelé nemají. Případ tedy stavěli na tom, že Murdaugh byl jediný, kdo měl motiv, příležitost a prostředky k oběma vraždám. Jedním z usvědčujících nepřímých důkazů byl Paulův telefonát jen pár minut před smrtí. Video prokázalo, že Murdaugh na místě činu v době vraždy byl.

Obžalovaný se pod tíhou faktů přiznal, že o svém alibi lhal. Že je pachatel, však muž závislý na opioidech nadále popírá. A obhajoba tvrdí, že policie neodvedla svou práci tak, jak měla, protože neprozkoumala vlasy nalezené v dlani zabité Maggie, nevzala otisky prstů, neprobádala otisky bot a pneumatik na místě činu ani neudělala test DNA z oblečení obětí.

„Rozhodli se, že dokud nenajdou někoho jiného, bude to Alex,“ řekl podle CNN obhájce Jim Griffin, který také přišel s vysvětlením, proč Murdaugh lhal o svém alibi. „To je totiž to, co lidé závislí na drogách dělají, lžou,“ prohlásil s tím, že jeho klient nemlžil proto, že vraždil, ale protože se bál odhalení svých dalších kostlivců ve skříni. Také podle obžaloby však Murdaugha hnala zoufalost.

Někdejší ředitel advokátní kanceláře P.M.P.E.D spáchal množství závažných finančních podvodů, které měly brzy vyjít na povrch. Svým klientům například ukradl miliony dolarů. Proto vraždil, tvrdí obžaloba. Na zahradě svého rozlehlého sídla střílel útočnou puškou typu AR-15. Syna střelil dvakrát, prchající manželku pak pětkrát.

Až do té doby byl přitom Murdaugh hlavou vážené dynastie, která měla po celé čtyři generace značný vliv na veřejný život v centrální části Jižní Karolíny. Murdaughův pradědeček, dědeček a otec v této oblasti sloužili jako nejvyšší prokurátoři. O to větší pak byl šok, že muž, který volal se slovy „rychle sem někoho pošlete!“ na tísňovou linku, je ve skutečnosti vrah.

Tři týdny po smrti blízkých ještě Murdaugh a jeho druhý syn Buster nabídli odměnu 100 tisíc dolarů za informaci vedoucí k dopadení vraha či vrahů. Podezřelý, vyšetřovaný na svobodě, se navíc pokusil nafingovat i svou vlastní smrt. Ta měla vypadat jako loupežné přepadení. Právník se později přiznal, že si celý incident vymyslel a že po něm nestřílel cizí útočník.

Do hlavy se střelil sám. Původně to měl udělat jeho bratranec, se kterým se na tom předtím dohodl. Bratranec si však svou účast na komplotu rozmyslel a nakonec i Murdaughovi zachránil život, když mu zbraň na poslední chvíli strhl na stranu. Cílem plánu bylo získat životní pojistku, ze které by pak žil Murdaughův druhý syn. Kromě úmrtí rodiny, tohoto podvodu a milionových finančních machinací se kolem právnického esa točí ještě jedna záhadná smrt.

Jeho hospodyně „zakopla“, spadla ze schodů a na následky zranění zemřela. I jejím dvěma synům Murdaugh údajně ukradl miliony dolarů, které jim vyplatila pojišťovna. Rozsudky v případech finančních podvodů však ještě nepadly. O příběhu Richarda „Alexe“ Murdaugha vznikly dvě třídílné dokumentární minisérie. Na Netflixu je k vidění Vražda Murdaughových: Skandál na Jihu, na HBO pak Low Country: Rajón Murdaughových.