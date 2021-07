Vítězství Tálibánu není nevyhnutelné, věří USA a slibuje další nálety

„Spojené státy v posledních dnech zvýšily počet leteckých úderů na podporu afghánských sil a jsme připraveni pokračovat v této zvýšené úrovni podpory v nadcházejících týdnech, pokud bude Tálibán pokračovat ve svých útocích,“ oznámil v neděli generál Kenneth McKenzie, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe (CENTCOM).

Tálibán se podle něj pokouší vytvořit zdání, že jeho vítězství je už jistou věcí. „Plete se. Vítězství Tálibánu není nevyhnutelné,“ uvedl generál, který velení amerických operací v Afghánistánu převzal před čtrnácti dny. Slíbil, že americká armáda bude i po 31. srpnu poskytovat afghánskému letectvu logistickou podporu. Jestli i poté budou pokračovat americké nálety na islamisty, neuvedl.

Americký prezident Joe Biden v dubnu oznámil, že američtí vojáci se stáhnou z Afghánistánu do začátku září. Skončí tak jejich dvacet let trvající vojenská přítomnost v zemi. Tálibán však v posledních týdnech vystupňoval svoji ofenzivu a obsadil venkovské oblasti a okolí provinčních hlavních měst.



Afghánská armáda se vzpamatovává ze ztrát v bojích a přepracovává svoji strategii. Soustřeďuje síly kolem nejdůležitějších oblastí jako je Kábul a další města, hraniční přechody a důležitá infrastruktura. McKenzie očekává, že po útlumu kvůli muslimskému svátku v tomto týdnu dojde opět k nárůstu násilí.

Tálibán po odchodu vojáků opět přebírá vládu nad Afghánistánem:

13. července 2021

Nejvíce mrtvých civilistů od roku 2009

Afghánská vláda v neděli vyhlásila zákaz nočního vycházení téměř v celé zemi. „Vyhlašujeme zákaz nočního vycházení ve 31 provinciích, abychom omezili násilí a pohyb Tálibánu,“ uvedlo ministerstvo vnitra v prohlášení. Zákaz se netýká Kábulu a provincií Pandžšír a Nangarhár na severovýchodě, respektive na východě země. Zákaz platí od 22:00 do 04:00 místního času (od 19:30 do 01:30 SELČ).

Eskalace bojů z posledních měsíců se projevuje v prudkém nárůstu civilních obětí. Podle statistiky OSN bylo za prvních šest měsíců letošního roku zabito nebo zraněno více žen a dětí, než kdykoliv jindy za stejné období od roku 2009.

Počet zabitých a zraněných civilistů se v meziročním srovnání zvýšil o 47 procent. Počet obětí prudce narostl zejména od května, kdy mezinárodní síly pod vedením USA začaly ze země stahovat své zbývající vojáky a Tálibán zesílil ofenzivu proti vládním jednotkám.



Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) od začátku ledna do konce června zdokumentovala 5183 civilních obětí. Téměř polovinu všech civilních obětí tvořily ženy a děti. Zpráva OSN konstatuje, že většina bojů se v květnu a červnu odehrála mimo velká města. Varuje také, že pokud se intenzivní bitvy přesunou do městských oblastí s vysokou hustotou obyvatelstva, mohlo by to mít katastrofální dopady pro civilní obyvatele.

Stahování vojáků mezinárodní koalice z této neklidné asijské země je z více než 95 procent kompletní a zcela završeno má být k 31. srpnu, poznamenala agentura AP.

Tálibán, který v posledních měsících dobyl významnou část území včetně některých hraničních přechodů, před časem prohlásil, že nechce monopol na moc. Trvá nicméně na tom, že v Afghánistánu nebude mír, dokud neodstoupí prezident Ašraf Ghání a nebude vyjednána nová vláda.