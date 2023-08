Genialitou změnil svět. Zemřel muž, jehož firma vynalezla Photoshop či formát PDF

„Johnova genialita a technologické inovace změnily svět,“ uvedl generální ředitel společnosti Adobe Šantanu Narajen v dopise zaslaném zaměstnancům.

Warnock a Geschke se zasloužili o vytvoření programovacího jazyka PostScript. Jeho vize a vášeň umožnily společnosti Adobe přinést na trh převratné inovace, jako je Illustrator, formát souborů PDF a Acrobat, Photoshop a Premiere Pro. Tyto programy definovaly éru stolních počítačů a uvolnit kreativitu a příležitosti pro miliony lidí,“ uvedla společnost.

John Warnock byl do roku 2000 generálním ředitelem společnosti Adobe a do roku 2017 byl předsedou představenstva. Až do své smrti byl také členem její správní rady. Mezi jeho úspěchy patří mimo jiné prestižní Národní medaile za technologie a inovace, kterou mu v roce 2009 udělil prezident Barack Obama, a Marconiho cena za technologický přínos v oblasti informační vědy a komunikace.

Warnock byl rodák ze Salt Lake City, získal několik titulů na univerzitě v Utahu včetně doktorátu z elektrotechniky pro obor informatiky, magisterského titulu z matematiky a bakalářského titulu z matematiky a filozofie.

V jeho profilu z roku 2013 se uvádí, že mu poradce na střední škole řekl, že má nulovou šanci stát se úspěšným inženýrem, protože prý nemá hlavu na matematiku. V deváté třídě Warnock dokonce propadl z algebry. „Na střední škole jsem měl úžasného učitele, který mě v podstatě úplně změnil,“ řekl v minulosti Warnock. „Byl opravdu dobrý v tom, abyste si matematiku zamilovali, a tehdy jsem se k ní dostal,“ vzpomínal.